Свалку на 147 квадратов ликвидировали в лесу под Владимиром. это произошло после того, как местный экоактивист обратился в природоохранную прокуратуру 26 марта, рассказали в пресс-службе

Свалку на 147 квадратов ликвидировали в лесу под Владимиром. это произошло после того, как местный экоактивист обратился в природоохранную прокуратуру 26 марта, рассказали в пресс-службе ведомства. Неравнодушный владимирец обнаружил крупную свалку бытовых отходов в лесу у трассы М-7 Южный обход, что неподалеку от Владимира. На следующий день представители ведомства выехали на место. Оказалось, что горы