В городе идут работы за 770 млн рублей.

Прокуратура Владимирской области осуществляет постоянный контроль за ходом строительства новой поликлиники для жителей Собинки в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На реализацию проекта выделено более 770 миллионов рублей. В настоящее время объект готов на 90%, однако возможны отставания от графика.Контракт на строительство был заключен в декабре 2022 года между Собинской районной больницей и ООО «МБ ИНЖИНИРИНГ». Работы должны быть завершены к декабрю текущего года. Несмотря на значительный прогресс, прокуроры отмечают, что численность рабочих на объекте недостаточна для соблюдения графика, что может привести к нарушениям сроков сдачи.После предостережения прокуратуры подрядчик увеличил работы по подключению систем водоснабжения, электроснабжения и вентиляции.