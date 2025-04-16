Коррупционная группа из нескольких человек действовала в покровской исправительной колонии. В числе фигурантов уголовного дела – начальник ФКУ ИК-2 УФСИН области и его заместитель, а

Коррупционная группа из нескольких человек действовала в покровской исправительной колонии. В числе фигурантов уголовного дела – начальник ФКУ ИК-2 УФСИН области и его заместитель, а также адвокат и несколько посредников. По версии следствия, в прошлом году двое осужденных, отбывающих наказание в покровской колонии, дали взятки руководству колонии – по 300 тысяч рублей каждый. Деньги передавали через