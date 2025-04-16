В центре Владимира возле первой школы троллейбус маршрута №8 попал в аварию. Общественный транспорт столкнулся с такси. ДТП случилось сегодня, 16 апреля, около половины десятого утра.

В центре Владимира возле первой школы троллейбус маршрута №8 попал в аварию. Общественный транспорт столкнулся с такси. ДТП случилось сегодня, 16 апреля, около половины десятого утра. Троллейбус врезался в автомобиль «Хендай». Кто виноват в столкновении – пока не ясно. По предварительной информации ГАИ, обошлось без пострадавших, машины получили механические повреждения. Как утверждают очевидцы, ДТП затруднило