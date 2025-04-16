В Костереве зажгли Вечный огонь. Событие стало частью Всероссийской акции «Храним огонь Победы», которую реализует ПАО «Газпром» при поддержке «Единой России» в честь 80-летия Великой

В Костереве зажгли Вечный огонь. Событие стало частью Всероссийской акции «Храним огонь Победы», которую реализует ПАО «Газпром» при поддержке «Единой России» в честь 80-летия Великой Победы. Обелиск Победы в Костереве, возведённый в 1965 году, увековечил память о 340 местных жителях, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. В рамках газификации мемориала специалисты проложили 130 метров