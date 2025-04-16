Барин приезжает в свое имение. На следующий день идет с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается в ручей.
- Слушай, Прохор, - говорит барин управляющему, - к следующему моему приезду в имение, сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти - ну какой-нибудь мостик сделай, на худой конец доску обыкновенную брось, но токмо, не порти такой приятной прогулки.
Короче, неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и ничего не говоря, "заезжает" управляющему в ухо. Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной.
Подзывает уп
еще анекдот!