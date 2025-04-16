Зафиксировано 312 ландшафтных пожаров на площади более 1300 гектаров.

Во Владимирской области с начала пожароопасного сезона 19 человек оштрафованы на 175 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности. Зафиксировано 312 ландшафтных пожаров на площади более 1300 гектаров.Активная работа инспекторов увеличила число нарушителей до 100. Особое внимание уделяется случаям, как пожар в селе Глазово, случившийся из-за неосторожности.В регионе под угрозой находятся 381 населенный пункт, включая 28 детских лагерей и 172 садовых товарищества. Штрафы могут достигать 15-20 тысяч рублей, а при серьезном ущербе возможна уголовная ответственность.