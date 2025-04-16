Житель Владимира смог отсудить у продавца 620 000 рублей за просрочку доставки перегородок для душа. При этом сумма заказа составляла втрое меньше – 205 000 рублей. Историю рассказали в

Житель Владимира смог отсудить у продавца 620 000 рублей за просрочку доставки перегородок для душа. При этом сумма заказа составляла втрое меньше – 205 000 рублей. Историю рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. Еще 6 ноября 2023 года мужчина заказал три душевые перегородки на вышеуказанную сумму и сразу все оплатил. Был заключен договор купли-продажи. Товар, однако,