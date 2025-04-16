Покупатель сначала пытался решить вопрос мирным путем.

В результате судебного разбирательства продавец душевых перегородок выплатит своему покупателю 620 000 рублей за несоблюдение сроков доставки. Как сообщает Роспотребнадзор, инцидент произошел в ноябре 2023 года, когда покупатель оплатил заказ на сумму 205 000 рублей, но товар не был доставлен.Покупатель сначала пытался решить вопрос мирным путем, однако, не получив возврат, обратился в суд. Ленинский райсуд удовлетворил требования потребителя, постановив взыскать с продавца не только сумму предоплаты, но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.В итоге, общая сумма выплаты составила втрое больше изначальной стоимости товара.