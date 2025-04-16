Мужчине разорвало ногу.

Владимирские врачи успешно провели сложную операцию по спасению 46-летнего бойца СВО, который получил минно-взрывное ранение правой ноги. Как сообщили в региональном минздраве, у пациента была открытая рана с дефектом берцовой кости, в результате чего он передвигался только на костылях и испытывал сильные боли.Травматолог-ортопед Павел Кутьменев разработал план оперативного вмешательства в два этапа. Сначала была выполнена кожная пластика с переносом трансплантата с другой части тела, а затем устранены дефекты костной ткани с помощью остеосинтеза и трансплантата из гребня подвздошной кости.Пациент уже выписан из больницы, но пока передвигается с помощью костылей. Восстановление костной ткани займет от 3 до 6 месяцев, после чего он сможет ходить без посторонней помощи.