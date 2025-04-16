Власти за три года планируют завершить процесс создания образовательных центров во Владимире. Об этом на апрельской пресс-конференции сообщил глава областного центра. По оценке Дмитрия

Власти за три года планируют завершить процесс создания образовательных центров во Владимире. Об этом на апрельской пресс-конференции сообщил глава областного центра. По оценке Дмитрия Наумова, все детские сады и школы Владимира будут включены в единые центры до конца 2027 года. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира Девять образовательных округов создано. Еще будет создание на 26 и