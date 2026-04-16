Апрель во Владимире — это время, когда город окончательно просыпается от зимней спячки. В эти выходные, 18 и 19 апреля, жителей города и гостей ждет насыщенная программа: от классических театральных постановок до ярких детских шоу с пушистыми артистами. Если планируете начать отдых пораньше, вечер пятницы также готовит несколько сюрпризов. Подробнее в материале vlad.aif.ru.
Театральный марафон: классика и авангард
Владимирский академический театр драмы подготовил на эти три дня настоящую «золотую коллекцию».
Пятница, 17 апреля (18:00): «Маскарад» (16+).
Начать выходные стоит с глубокого погружения в лермонтовскую драму. Это спектакль о чести, фатальной ошибке и ослепляющей ревности. Блестящие костюмы, музыка и накал страстей — идеальное завершение рабочей недели.
Суббота, 18 апреля (18:00): «Покровские ворота» (12+).
Если вам хочется светлой ностальгии и доброго юмора, то история о Москве 50-х годов — ваш выбор. Спектакль по пьесе Леонида Зорина напомнит о том, что искренние чувства и человеческие отношения важнее любых бытовых неурядиц.
Воскресенье, 19 апреля (17:00): «Анна Каренина» (16+).
Монументальная постановка по роману Льва Толстого. Трагическая история любви, рассказанная через пластику и глубокие диалоги, станет мощным эмоциональным финалом вашего уикенда.
Музыка, ритм и драйв
Если стандартные театральные постановки — не ваш формат, вечерний Владимир предлагает отличную альтернативу.
Пятница, 17 апреля: Вечер на Студёной
На «Рынке на Студёной» (ул. Дворянская, 27а) вечер пятницы обещает быть шумным. В программе — официальное открытие нового бара. Сначала наслаждаемся живым вокалом Павла Самойленко, а ближе к ночи танцуем под сеты DJ RUSLAN IVANOV. Начало: с 19:00.
Суббота, 18 апреля: Рок-энергия
Рынок на Студёной: Здесь в субботу зажгут рок-хулиганы из кавер-группы «ПУШКАРЬ ФМ». До этого выступит Анастасия Лемперт. Идеальный план: вкусный бургер, крафтовое пиво и качественный рок.
Воскресенье, 19 апреля: Фортепианный вечер
Завершить выходные стоит элегантно. На «Рынке на Студёной» пройдет Live-концерт Ольги Барабашевой (фортепиано). Легкая классика и джазовые импровизации под чашку кофе. Начало: 18:00.
Детская планета: коты и сказки
Для семей с детьми суббота станет особенным днем.
Главное событие:
18 апреля в 15:00 в Art Hall пройдет уникальное шоу Дмитрия Куклачева «Кото Бум!».
Это не просто цирковое представление, а настоящий спектакль с сюжетом, где главные роли исполняют пушистые подопечные знаменитой династии. Если ваш ребенок обожает животных, это мероприятие обязательно к посещению. Вас ждут трюки, которые кажутся невозможными, и атмосфера абсолютной доброты.
Спектакли, где оживают сказки
Владимирский областной театр кукол (ул. Гагарина, 7):
18 апреля (суббота):
11:00 и 14:00 — «Золотая рыбка» (по Пушкину). Красочная постановка о жадности и чуде.
12:00 и 16:30 — «Котёнок по имени Гав». Добрая история для самых маленьких зрителей.
19 апреля (воскресенье):
10:00 — «Маленькое приключение в Волшебном лесу».
12:00 — «Гуси-Лебеди». Классика русского фольклора в мастерском исполнении.
Театр фольклора «Разгуляй» (ул. Добросельская, 194а):
19 апреля (воскресенье) в 11:00: Спектакль «Чиполлино». Это яркое музыкальное действо с народными мотивами, песнями и танцами. Дети будут в восторге от живой энергии артистов.
Творчество и вкус: мастер-классы и уют
Дом-музей Пряника (ул. Большая Московская, 42):
Здесь можно не только купить сувенир, но и создать его. В эти выходные записывайтесь на роспись пряничной открытки или мастер-класс по вырезному имбирному прянику. Программа включает интерактивную экскурсию и дегустацию чая из самовара.
Гончарная студия (например, «Колокол»):
Загляните на мастер-классы по созданию «кружки-зверушки» или интерьерных тарелок. Работа с глиной — лучший антистресс после рабочей недели.
Пусть эти выходные будут наполнены вдохновением и радостью! До встречи на улицах нашего древнего и вечно молодого города.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .