Единый контакт-центр по вопросам ветеринарии Московской области с начала года принял свыше 9 тыс. обращений, сообщили в Минсельхозпроде региона.По информации областного ведомства, операторы обрабатывают от 50 до 120 звонков в день.«Чаще всего жители звонят по вопросам регистрации домашних животных, вакцинации, записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся питомцев», – говорится в сообщении подмосковного Минсельхозпрода.Востребованы также консультации по работе в федеральных системах «Аргус» и «Меркурий» и действиям при укусах животных.Один из популярных запросов – оформление ветеринарной справки для перевозки питомцев по России и за рубеж. Документ подтверждает, что животное здорово и может безопасно путешествовать.Первым на звонок отвечает голосовой помощник – робот «Вита», который обрабатывает типовые вопросы и при необходимости переводит звонок на профильного специалиста.Контакт-центр работает круглосуточно, в ночное время звонки принимает голосовой помощник. Связаться со специалистами можно по телефону: +7 (495) 668-01-25.