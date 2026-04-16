Сервис SuperJob опросил родителей школьников 14–17 лет и выяснил, как дети в свободное время зарабатывают деньги. Летом работать планирует каждый четвертый подросток (26%), сообщили аналитики. В течение учебного года подрабатывали 22% школьников. Чаще всего они были курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и общепита. Большинство подростков (43%) находят работу сами. Родители помогли трудоустроиться 22% детей,