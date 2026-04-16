Во Владимире Виктор Марков, потерявший двух нерожденных детей, вышел на одиночный пикет к зданию Следственного комитета. Он требует провести независимую экспертизу в Москве и взять дело на контроль председателя СК Александра Бастрыкина. Напомним, 26-летнюю пациентку экстренно госпитализировали 10 апреля. Предварительно, преждевременные роды произошли на следующий день, но спасти двойню не удалось. СК возбудил уголовное дело