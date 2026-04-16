Во Владимире открылось пространство помощи бездомным животным — доброцентр "Дорога добра" по адресу ул. Чайковского, 44‑Б.На открытие многие люди принесли корм, игрушки и инвентарь для приютов. Волонтеры из Камешково привезли пять щенков, один из которых сразу нашел новый дом.В центре организуют сеансы канистерапии: уже несколько лет собака Рыжая «лечит» детей с ОВЗ и воспитанников интернатов. Также запускают фелинотерапию с тремя кошками. При желании животных можно будет взять домой.Кабинет оснащен световым столом, развивающими играми и атрибутами ухода, чтобы дети учились заботе о питомцах. Раз в три месяца планируются тематические выставки — например «Серебряные псы» и «Собаки-невидимки».Приютам, прошедшим аккредитацию, будут оказывать точечную помощь. Сотрудники осмотрят условия содержания животных и заведут специальный журнал с описаниями. Посетители в свою очередь смогут приносить корм, подстилки и другой инвентарь, а собранные посылки будут развозить работники центра или забирать волонтеры.В постоянной продаже будут изделия ручной работы. Выручка пойдет на поддержку животных.