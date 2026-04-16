Расследование уголовного дела продолжается.
Во Владимире отец погибшей двойни провел одиночный пикет у управления Следственного комитета по области.
Ранее мы сообщали, что СУ СК по Владимирской области расследует дело о причинении тяжкого вреда здоровью беременной женщины.
10 апреля в больницу скорой помощи поступила 24‑летняя женщина на 21 неделе беременности с преждевременными родами. Спасти близнецов не удалось.
Отец детей в соцсетях выразил недоверие владимирской судмедэкспертизе и потребовал независимой экспертизы в столичном учреждении. Он просил передать дело под контроль главы СК и приостановить текущую экспертизу.
