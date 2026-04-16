Власти фокусируются на оборудованных пляжах и профилактических мерах.

До лета осталось меньше двух месяцев, поэтому главная задача властей — открыть как можно больше оборудованных пляжей и снизить купание в запрещенных местах, которое чаще всего приводит к трагедиям на воде.С начала года на водоемах зафиксировано одно происшествие и один погибший против шести инцидентов и шести погибших за тот же период 2025 года.Ранее мы сообщали, что пожароопасный сезон уже начался: зарегистрировано девять возгораний от палов сухой травы. В 2025 году за разведение костров и сжигание мусора привлекли 131 человека.Бытовые пожары также остаются серьезной проблемой: с января в регионе произошло 527 возгораний против 921 год назад, но число погибших выросло до 33 человек. Главные причины смертей — неосторожное обращение с огнем и нарушения при эксплуатации печей и электропроводки.С 2018 года в 21 864 домах многодетных и социально незащищенных семей установили дымовые извещатели. Работа по оснащению домов продолжается и в этом году.