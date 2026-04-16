Власти рассчитывают, что профилактика и санкции помогут снизить число трагедий.

С начала года во Владимирской области зарегистрированы девять возгораний от палов сухостоя. По результатам проверок установили нарушителей, шесть получили штрафы.Спасатели отмечают: с января в области произошло 527 пожаров, против 921 годом ранее, однако число погибших выросло — 33 человека, когда как 2025 году жертв было 28.В числе жертв — ребенок, пострадавший при пожаре в многоквартирном доме в Александрове. Один из детей скончался.МЧС связывает рост смертности с неосторожным обращением с огнем и нарушениями в эксплуатации печей и электрооборудования.Ранее мы сообщали, что с 15 апреля объявлен пожароопасный период: в лесах запрещены костры, сжигание мусора и травы разрешено только при строгом соблюдении правил.