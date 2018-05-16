Злоумышленник, отжав оконную раму на первом этаже дома, проник в жилище и похитил чужое имущество, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали жителя столицы по подозрению в совершении кражи из частного дома.В территориальный отдел полиции от 76-летнего пенсионера, поступило сообщение о краже из частного дома в поселении Внуковское. Как рассказал потерпевший, в его отсутствие из комнаты были похищены телевизоры и системный блок от компьютера. Материальный ущерб составил 120 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Сетуньском проезде задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Как выяснилось, злоумышленник, отжав оконную раму на первом этаже дома, проник в жилище и похитил чужое имущество, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанному предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38