Продюсер Яна Рудковская дала откровенное интервью. Звезда
рассказала о любимых сыновьях, муже – фигуристе Евгении Плющенко и возможном
пополнении семейства.
Продюсер Яна Рудковская дала откровенное интервью. Звезда
рассказала о любимых сыновьях, муже – фигуристе Евгении Плющенко и возможном
пополнении семейства.
Яна призналась, что очень много работает, однако занятость совсем
не влияет на ее отношения с Евгением. Мы оба так перегружены, что иногда
приходим домой, падаем в кровать, а утром просыпаемся со словами: "Ты жив? —
Жив. А ты жива?" – поведала Рудковская.
У супругов очень тонкие отношения, очень трогательные. Яна и
Евгений вместе уже почти 11 лет, в прошлом году они даже обвенчались. "Я могу
сказать, что за все эти годы мы ссорились всего два раза, и то инициатором был
Женя. Я вообще неконфликтный человек. Со мной поругаться невозможно, ну или
только если человек меня достанет. Женя в этом плане уникальный человек, он
никогда не достает меня", – добавила Яна.
Продюсер отметила, что привыкла все держать под контролем.
Несмотря на сумасшедшую занятость она находит время для домашних дел. "Единственное,
чего я не делаю по дому, – не готовлю и не убираюсь. А все остальное на мне", -
поведала блондинка.
"Мне дети иногда говорят: "Мы живем в музее: это не тронь,
тут антиквариат, здесь аккуратнее, в футбол не поиграй, пульками не постреляй".
На что я им говорю: "А в каком доме вы бы хотели жить?". Они отвечают: "В
каком-нибудь хлеву, чтобы можно было все кидать, бить и разбрасывать", -
поделилась звезда.
В ближайшее время Рудковская и Плющенко планируют завести
третьего ребенка – девочку. "Мы с Женей
сейчас над этим работаем", – с улыбкой произнесла Яна.
Звезда отметила, что материнство очень поменяло ее мировоззрение. После
рождения первенца она стала по-другому воспринимать мир.
"Я родила Николая,
когда мне было 27 лет, и только через 11 лет на свет появился Саша. И это
совершенно разные вещи. В 27 лет ты вообще не соображаешь, что это за ребенок.
А в 38 лет… Он заплакал – ты бежишь, как сумасшедшая. Просыпается – ты уже
рядом. Помню, лежишь в кровати и прислушиваешься, бьется или нет его сердце,
дышит он или не дышит. У меня одна подруга родила в 45 лет, и она говорит, что
это вообще другие ощущения. Ты носишься как мать-наседка. И я бы тоже хотела
это испытать", – цитирует продюсера Woman.ru.