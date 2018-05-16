Продюсер Яна Рудковская дала откровенное интервью. Звезда рассказала о любимых сыновьях, муже – фигуристе Евгении Плющенко и возможном пополнении семейства.

Продюсер Яна Рудковская дала откровенное интервью. Звездарассказала о любимых сыновьях, муже – фигуристе Евгении Плющенко и возможномпополнении семейства.Яна призналась, что очень много работает, однако занятость совсемне влияет на ее отношения с Евгением. Мы оба так перегружены, что иногдаприходим домой, падаем в кровать, а утром просыпаемся со словами: "Ты жив? —Жив. А ты жива?" – поведала Рудковская.У супругов очень тонкие отношения, очень трогательные. Яна иЕвгений вместе уже почти 11 лет, в прошлом году они даже обвенчались. "Я могусказать, что за все эти годы мы ссорились всего два раза, и то инициатором былЖеня. Я вообще неконфликтный человек. Со мной поругаться невозможно, ну илитолько если человек меня достанет. Женя в этом плане уникальный человек, онникогда не достает меня", – добавила Яна.Продюсер отметила, что привыкла все держать под контролем.Несмотря на сумасшедшую занятость она находит время для домашних дел. "Единственное,чего я не делаю по дому, – не готовлю и не убираюсь. А все остальное на мне", -поведала блондинка."Мне дети иногда говорят: "Мы живем в музее: это не тронь,тут антиквариат, здесь аккуратнее, в футбол не поиграй, пульками не постреляй".На что я им говорю: "А в каком доме вы бы хотели жить?". Они отвечают: "Вкаком-нибудь хлеву, чтобы можно было все кидать, бить и разбрасывать", -поделилась звезда.В ближайшее время Рудковская и Плющенко планируют завеститретьего ребенка – девочку. "Мы с Женейсейчас над этим работаем", – с улыбкой произнесла Яна.Звезда отметила, что материнство очень поменяло ее мировоззрение. Послерождения первенца она стала по-другому воспринимать мир."Я родила Николая,когда мне было 27 лет, и только через 11 лет на свет появился Саша. И этосовершенно разные вещи. В 27 лет ты вообще не соображаешь, что это за ребенок.А в 38 лет… Он заплакал – ты бежишь, как сумасшедшая. Просыпается – ты ужерядом. Помню, лежишь в кровати и прислушиваешься, бьется или нет его сердце,дышит он или не дышит. У меня одна подруга родила в 45 лет, и она говорит, чтоэто вообще другие ощущения. Ты носишься как мать-наседка. И я бы тоже хотелаэто испытать", – цитирует продюсера Woman.ru.