Ежедневно каждая женщина совершает своего рода ритуал, чтобы хорошо и эффектно выглядеть. Не последнее место в этом процессе занимает кожа лица, ведь именно она всегда на виду, по ее состоянию мы определяем возраст, статус и степень заботы о себе.

Ежедневно каждая женщина совершает своего рода ритуал,чтобы хорошо и эффектно выглядеть. Не последнее место в этом процессе занимаеткожа лица, ведь именно она всегда на виду, по ее состоянию мы определяемвозраст, статус и степень заботы о себе.Кажется, каждая женщина знает назубок все правила ухода залицом и уверена в том, что все делает как надо. Однако с этим готова поспоритьврач-дерматолог, косметолог Марина Шестова. Она рассказала Dni.Ru, какие ошибки совершаютпредставительницы прекрасного пола изо дня в день, а также напомнила о базовыхнавыках, которые помогут поддерживать кожу в отличном состоянии.Ошибка первая: умываться специальными средствами только вечером перед сномНеправильная привычка, которая может привести к гиперкератозу– утолщению верхнего слоя эпидермиса, который при правильном подходе долженлегко отшелушиваться. Ночью во время сна лицо потеет, из пор выделяется жир,который смешиваясь с кремом, дает неприятные последствия в виде черных точек икамедонов. Поэтому утром также необходимо очищать кожу лица специальнымисредствами.Ошибка вторая: использовать средства, неподходящие типу кожиПравило, которое со временем может негативно отразиться насостоянии кожных покровов лица. Например, пересушить и без того сухую кожу,если умываться средством для жирной кожи. Или забить поры жирной кожи и создатьмассу неприятностей, если применять косметический продукт для сухой. Важнопомнить, что каждое средство решает индивидуальную проблему. Не стоит брать умамы или сестры ее пенку для умывания, так как именно вашей коже она можеткатегорически не подойти. Любой косметологический продукт должен подходить конкретномутипу кожи.Ошибка третья: применять скрабы каждый деньЗаблуждение, которое может навредить коже лица. Во времяиспользования скрабов происходит механическое повреждение верхних слоевэпидермиса. При слишком частом применении средств для отшелушивания ороговевшихклеток травмируется липидная пленка кожных покровов, которая служит для них защитой.Нарушение естественного защитного барьера приводит к высыпаниям и ихраспространению по всему лицу. Кроме того, сухая кожа становиться обезвоженной,а жирная камедогенной. Пользоваться скрабами можно не чаще, чем раз в 10 дней.Ошибка четвертая: освежать лицо водой, не используя очищающие средстваПренебрежение специальными косметическими продуктами,призванными очищать лицо от загрязнений, непременно плохо скажется на свежестии естественном сиянии кожи. Обычной водопроводной водой невозможно смыть пот,очистить забившиеся поры и накопившуюся за день грязь. Без использованияочищающих средств кожа довольно скоро приобретет некрасивый серый оттенок, и начнетбыстрее стареть. Поэтому умываться необходимо не только водой, но и средством,подходящим вашему типу кожи. Остатки жесткой воды можно удалить тоником.Ошибка пятая: не смывать тушь вечеромПлохая привычка, от которой точно нужно избавиться. Ложасьспать, тушь обязательно необходимо смыть, очистив веки специальным средством.Иначе, мелкие частицы туши попадут в глаза и вызовут покраснение слизистойоболочки и отеки тонкой кожи век, а ресницы постепенно начнут выпадать, теряясвою густоту. Взгляд наутро будет уставшим и тяжелым. Химическое воздействиеингредиентов туши приведет к преждевременному старению кожи вокруг глаз. Чтобывзгляд был свежим и открытым, а ресницы густыми, приучите себя к ежевечернему смыванию туши.