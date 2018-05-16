Жена футболиста Андрея Аршавина оказалась в центре скандала. Барышню обвинили в расчетливости. Теперь ей приходится убеждать поклонников в обратном.

Жена футболиста Андрея Аршавина оказалась в центре скандала.Барышню обвинили в расчетливости. Теперь ей приходится убеждать поклонников вобратном.Бывший супруг Алисы Алексей Кузьмин, заявил, что дети,появившиеся на свет в браке ему не родные. Бизнесмен требует от Аршавинойсделать экспертизу на установление отцовства 14-летнего Леши и Алисы, которой виюне исполнится семь.В Сети очень бурно отреагировали на эту новость. Поклонникифутболиста обвинили барышню в меркантильности. Мол, Алиса переметнулась к Андрею,так как он оказался побогаче.Алисе надоели пересуды, и она решила расставить все точкинад i. Супругаспортсмена попыталась опровергнуть обвинения, опубликовав в своем микроблоге фотосвоего бывшего супруга бизнесмена Алексея Сергеевича с перечислением всех егозаслуг и регалий."Чтобы развеять миф. Что я вышла замуж по расчету за своегонынешнего мужа. Мой бывший супруг влиятельный и занимает большой пост в крупнойкомпании. Очень обеспеченный. И жили в абсолютно материальном благополучии.Просто богатые тоже плачут....Видимо, решил показать свою власть на детях (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -сопроводила снимок звезда.В комментариях Аршавина добавила, что ушла от Кузьминапотому, что влюбилась и не хотела врать. "Считаю, что мой бывший муж не достоинжить обманутым, и еще мог и смог построить новую семью", – отметила Алиса.Супруга футболиста уже дала разрешение на проведения ДНК-теста. "Вот это страшно. После 10 лет брака. И дети взаконном браке. Получить от супруга смс хочу ДНК. Спустя 15 лет. Вопрос возникаетодин. Зачем на протяжении 6 лет встречался с ними и поддерживает отношения,если есть сомнения. И почему не попросил раньше, если нет уверенность и нечувствует своих детей" – недоумевает звезда.