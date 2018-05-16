Жена футболиста Андрея Аршавина оказалась в центре скандала.
Барышню обвинили в расчетливости. Теперь ей приходится убеждать поклонников в
обратном.
Жена футболиста Андрея Аршавина оказалась в центре скандала.
Барышню обвинили в расчетливости. Теперь ей приходится убеждать поклонников в
обратном.
Бывший супруг Алисы Алексей Кузьмин, заявил, что дети,
появившиеся на свет в браке ему не родные. Бизнесмен требует от Аршавиной
сделать экспертизу на установление отцовства 14-летнего Леши и Алисы, которой в
июне исполнится семь.
В Сети очень бурно отреагировали на эту новость. Поклонники
футболиста обвинили барышню в меркантильности. Мол, Алиса переметнулась к Андрею,
так как он оказался побогаче.
Алисе надоели пересуды, и она решила расставить все точки
над i. Супруга
спортсмена попыталась опровергнуть обвинения, опубликовав в своем микроблоге фото
своего бывшего супруга бизнесмена Алексея Сергеевича с перечислением всех его
заслуг и регалий.
"Чтобы развеять миф. Что я вышла замуж по расчету за своего
нынешнего мужа. Мой бывший супруг влиятельный и занимает большой пост в крупной
компании. Очень обеспеченный. И жили в абсолютно материальном благополучии.
Просто богатые тоже плачут....Видимо, решил показать свою власть на детях (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
сопроводила снимок звезда.
В комментариях Аршавина добавила, что ушла от Кузьмина
потому, что влюбилась и не хотела врать. "Считаю, что мой бывший муж не достоин
жить обманутым, и еще мог и смог построить новую семью", – отметила Алиса.
Супруга футболиста уже дала разрешение на проведения ДНК-теста. "Вот это страшно. После 10 лет брака. И дети в
законном браке. Получить от супруга смс хочу ДНК. Спустя 15 лет. Вопрос возникает
один. Зачем на протяжении 6 лет встречался с ними и поддерживает отношения,
если есть сомнения. И почему не попросил раньше, если нет уверенность и не
чувствует своих детей" – недоумевает звезда.