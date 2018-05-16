Гостем очередного выпуска программы Секрет на миллион на канале НТВ стала Алена Свиридова. Лере Кудрявцевой она рассказал много интересного.

Гостем очередного выпуска программы "Секрет на миллион" на канале НТВ стала Алена Свиридова. Лере Кудрявцевой она рассказал много интересного.В предельно откровенной беседе артистка рассказала, как пережила кризис среднего возраста и приняла новую себя, и к тому же призналась, что не скрывает истинный возраст и гордо называет себя пенсионеркой. "Не надо этого стесняться, это же не венерическая болезнь!" – заявила Кудрявцевой о своем возрасте 55-летняя Свиридова. Казалось, что беременную Леру Кудрявцеву от такого сравнения слегка перекосило, но она нашла в себе силы и улыбнулась.Важной темой для обсуждения стали романы Заслуженной артистки России, армия поклонников которой многочисленна. Собеседница Леры Кудрявцевой объяснила, например, почему через пять лет отношений сбежала от первого мужа, который подарил ей сына и фамилию, с какой проблемой столкнулась, будучи женой дипломата, и с кем ей изменял третий избранник. "Я не первая, кому наставляют рога, это не такой уже большой прецедент, – уверена певица. – И вся наша жизнь стало такой дешевой, я осталась такая старая дура".А потом она влюбилась в парня, который годится ей в сыновья. "Я реально была счастлива, когда была беременна, когда родился сын Гриша", – улыбается певица. Но молодого самца пришлось в итоге выставить за порог. "Дмитрий был молод и как-то козлил, ну, совсем не хорошо уже", – пояснила Свиридова.Также звезда сцены раскрыла подробности романтической истории с нынешним возлюбленным Давидом и вспомнила, как он воспринял ее решение больше никогда не выходить замуж. "Мы такие разные, что просто караул", – характеризует отношения с гражданским мужем