Взрывы снарядов в Удмуртии, отстрел судей в Башкирии и разгром автосалона в Нижегородской области. Обзор региональных новостей от Dni.Ru

Взрывы снарядов в Удмуртии, отстрел судей в Башкирии иразгром автосалона в Нижегородской области. Обзор региональных новостей отDni.RuЭвакуация местных жителей объявлена в поселке Пугачево вУдмуртии. Горящая сухая трава подпалила расположенные поблизости остаткиартиллерийского арсенала. Склад взорвался после пожара в 2011 году. Теперьрвутся оставшиеся там снаряды. Власти поселка отказываются признавать ЧП иутверждают, что жители покидают поселок самостоятельно. Однако глава УдмуртииАлександр Бречалов сообщил, что после взрывов в Пугачево уже началась эвакуациявоенного городка. По данным МЧС, площадь возгорания на территории арсенала – 20гектаров. Распространение огня остановлено, говорить об окончательнойлдокализации пожара пока рано, пишут .Пластиковая бутылка стала орудием убийства. В Ростовскойобласти задержали жителя Чертковского района. Как сообщили в правоохранительныхорганах, подозреваемый избил свою 88-летнюю мать. Под конец он несколько разударил ее по голове пластиковой бутылкой, наполненной водой. Женщинаскончалась. 56-летнему мужчине грозит 15 лет колонии, передаетПрезентация новых машин обернулась финансовой катастрофойдля автосалона в Афонино Нижегородской области. Проезжавшая мимо иномарка"Субару" разбила всмятку три "Ауди", которые выставили дляпривлечения покупателей. ДТП произошло 15 мая в 23:50. 32-летний водительуправлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился суправлением и врезался сначала в несколько машин "Ауди", а затем встолб. Водитель пострадал, из машины его вытаскивали свидетели происшествия,сообщает .Мешок с деньгами уволок не устоявший перед соблазномсотрудник компании в Зеленодольском районе Татарстана. Об исчезновениистрахового мешка с 1,5 миллиона рублей заявило руководство одной из организацийгорода. Полицейские выяснили, что к краже причастен один из работников фирмы.35-летнего мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Возбужденоуголовное дело по статье о краже, пишетСсора с бывшей возлюбленной лишила жителя Тюмени значительнойчасти состояния. Заявление о порче имущества поступило в отдел полиции 15 мая. Каквыяснили следователи, потерпевший проживает по соседству со своей бывшейсожительницей. В тот злополучный день влюбленные встретились на улице, междуними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Не одолев мужчину, дамасхватила попавшуюся под руку кастрюлю и набросилась на машину жертвы. Суммаущерба, причиненного средству передвижения, составила 15 тысяч рублей. 41-летняяжительница Тюмени задержана, в перспективе ее ждут исправительные работы срокомдо одного года, сообщаетИнциденты с падением детей из окон происходят с удручающимпостоянством. На сей раз ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 4этаже одного из домов на улице Вадима Сивкова в Ижевске. В результате полуторагодовалогомальчика доставили в больницу. Полиция проводит проверку, передает43-летняя жительница Екатеринбурга по имени Татьяна зарезаласвоего 23-летнего мужа Сергея. Свадьба у пары состоялась меньше месяца назад –19 апреля. Как сообщила мать погибшего, после смерти в кармане ее сына обнаружилиобручальное кольцо. По ее мнению, это свидетельствует о серьезной ссоре. Сергейс детства был поклонником футбола. Он занимался с детьми, по образованию былдетским тренером. В СКР информацию подтвердили, но от подробных комментариевотказались, пишетДачник-пенсионер напал с ножом на соседку из-за тени,которую отбрасывали деревья с ее участка. 60-летняя пенсионерка была доставленав городскую больницу с ножевым ранением в минувший вторник с дачного участка вКраснооктябрьском районе. Как выяснила полиция, ранение дачнице нанес 80-летнийвладелец соседнего участка. Мужчина пояснил, что ударил соседку ножом послеочередной ссоры из-за растущих на ее участке деревьев. По его мнению, тень отних мешает росту растений на его даче, передают .Бывший прокурор Мечетлинского района Башкирии ограничен всвободе на 8 месяцев. Такое решение принял суд. Динар Шакиров подстрелил на охоте судью. Онпринял коллегу за сибирскую косулю, в результате 41-летний Азат Шакировскончался от огнестрельного ранения в больнице 16 ноября прошлого года. Экс-прокурораобвинили в убийстве по неосторожности, пишет .Финансовые проблемы вынудили 27-летнего жителя Башкириинаписать ложный донос в полицию. В конце 2017 года молодой человек приобрел вкредит дорогостоящий автомобиль японского производства. Однако, уже через несколько месяцев у него возниклифинансовые трудности и мужчина решил продать иномарку всего за 500 тысяч рублей.Покупатель нашелся в сети Интернет. Продавмашину, бывший владелец авто сообщил в полицию об угоне – надеясь в дальнейшем получить страховку по полисуКАСКО и погасить кредит. Однако сотрудники полиции раскусили хитроумный план иобвинили махинатора в ложном доносе, передает