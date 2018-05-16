Взрывы снарядов в Удмуртии, отстрел судей в Башкирии и
разгром автосалона в Нижегородской области. Обзор региональных новостей от
Dni.Ru
Взрывы снарядов в Удмуртии, отстрел судей в Башкирии и
разгром автосалона в Нижегородской области. Обзор региональных новостей от
Dni.Ru
Эвакуация местных жителей объявлена в поселке Пугачево в
Удмуртии. Горящая сухая трава подпалила расположенные поблизости остатки
артиллерийского арсенала. Склад взорвался после пожара в 2011 году. Теперь
рвутся оставшиеся там снаряды. Власти поселка отказываются признавать ЧП и
утверждают, что жители покидают поселок самостоятельно. Однако глава Удмуртии
Александр Бречалов сообщил, что после взрывов в Пугачево уже началась эвакуация
военного городка. По данным МЧС, площадь возгорания на территории арсенала – 20
гектаров. Распространение огня остановлено, говорить об окончательной
лдокализации пожара пока рано, пишут .
Пластиковая бутылка стала орудием убийства. В Ростовской
области задержали жителя Чертковского района. Как сообщили в правоохранительных
органах, подозреваемый избил свою 88-летнюю мать. Под конец он несколько раз
ударил ее по голове пластиковой бутылкой, наполненной водой. Женщина
скончалась. 56-летнему мужчине грозит 15 лет колонии, передает
Презентация новых машин обернулась финансовой катастрофой
для автосалона в Афонино Нижегородской области. Проезжавшая мимо иномарка
"Субару" разбила всмятку три "Ауди", которые выставили для
привлечения покупателей. ДТП произошло 15 мая в 23:50. 32-летний водитель
управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с
управлением и врезался сначала в несколько машин "Ауди", а затем в
столб. Водитель пострадал, из машины его вытаскивали свидетели происшествия,
сообщает .
Мешок с деньгами уволок не устоявший перед соблазном
сотрудник компании в Зеленодольском районе Татарстана. Об исчезновении
страхового мешка с 1,5 миллиона рублей заявило руководство одной из организаций
города. Полицейские выяснили, что к краже причастен один из работников фирмы.
35-летнего мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Возбуждено
уголовное дело по статье о краже, пишет
Ссора с бывшей возлюбленной лишила жителя Тюмени значительной
части состояния. Заявление о порче имущества поступило в отдел полиции 15 мая. Как
выяснили следователи, потерпевший проживает по соседству со своей бывшей
сожительницей. В тот злополучный день влюбленные встретились на улице, между
ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Не одолев мужчину, дама
схватила попавшуюся под руку кастрюлю и набросилась на машину жертвы. Сумма
ущерба, причиненного средству передвижения, составила 15 тысяч рублей. 41-летняя
жительница Тюмени задержана, в перспективе ее ждут исправительные работы сроком
до одного года, сообщает
Инциденты с падением детей из окон происходят с удручающим
постоянством. На сей раз ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 4
этаже одного из домов на улице Вадима Сивкова в Ижевске. В результате полуторагодовалого
мальчика доставили в больницу. Полиция проводит проверку, передает
43-летняя жительница Екатеринбурга по имени Татьяна зарезала
своего 23-летнего мужа Сергея. Свадьба у пары состоялась меньше месяца назад –
19 апреля. Как сообщила мать погибшего, после смерти в кармане ее сына обнаружили
обручальное кольцо. По ее мнению, это свидетельствует о серьезной ссоре. Сергей
с детства был поклонником футбола. Он занимался с детьми, по образованию был
детским тренером. В СКР информацию подтвердили, но от подробных комментариев
отказались, пишет
Дачник-пенсионер напал с ножом на соседку из-за тени,
которую отбрасывали деревья с ее участка. 60-летняя пенсионерка была доставлена
в городскую больницу с ножевым ранением в минувший вторник с дачного участка в
Краснооктябрьском районе. Как выяснила полиция, ранение дачнице нанес 80-летний
владелец соседнего участка. Мужчина пояснил, что ударил соседку ножом после
очередной ссоры из-за растущих на ее участке деревьев. По его мнению, тень от
них мешает росту растений на его даче, передают .
Бывший прокурор Мечетлинского района Башкирии ограничен в
свободе на 8 месяцев. Такое решение принял суд. Динар Шакиров подстрелил на охоте судью. Он
принял коллегу за сибирскую косулю, в результате 41-летний Азат Шакиров
скончался от огнестрельного ранения в больнице 16 ноября прошлого года. Экс-прокурора
обвинили в убийстве по неосторожности, пишет .
Финансовые проблемы вынудили 27-летнего жителя Башкирии
написать ложный донос в полицию. В конце 2017 года молодой человек приобрел в
кредит дорогостоящий автомобиль японского производства. Однако, уже через несколько месяцев у него возникли
финансовые трудности и мужчина решил продать иномарку всего за 500 тысяч рублей.
Покупатель нашелся в сети Интернет. Продав
машину, бывший владелец авто сообщил в полицию об угоне – надеясь в дальнейшем получить страховку по полису
КАСКО и погасить кредит. Однако сотрудники полиции раскусили хитроумный план и
обвинили махинатора в ложном доносе, передает