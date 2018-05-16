Шумно и с помпой заявленная экономическая инициатива Ольги Бузовой потерпел сокрушительный крах. Блокчейн-проект Buzar на запущенном телезвездой Pre-ICO собрал менее 0,1% от заявленной суммы в 210 миллионов долларов.

Шумно и с помпой заявленная экономическая инициатива ОльгиБузовой потерпел сокрушительный крах. Блокчейн-проект Buzar на запущенном телезвездойPre-ICO собрал менее 0,1% от заявленной суммы в 210 миллионов долларов.Экспертов неудача "самой популярной личности в Рунете"вовсе не удивила. "Ольга Бузова заявила, что выпустит криптовалютуBuzcoin. Берегите себя и своих близких, в общем", – отреагировал наизвестие о "прорывном" проекте телезвездысоветник президента Россиипо развитию интернета Герман Клименко.Телеведущая и певица запустила Pre-ICO своегоблокчейн-проекта Buzar месяц назад. Предполагается, что в его рамках можнобудет расплачиваться криптовалютой BuzCoin. Buzar, по замыслу команды ОльгиБузовой – многофункциональная платформа. Пользователи смогут совершать покупки,общаться, искать работу и производить финансовые операции. Все это будетдоступно через криптовалюту BuzCoin, которая сейчас стоит всего один цент.Эксперты считают, что ошибка уже в самой идее. Сложноразработать в рамках одной платформы сразу социальную сеть, мессенджер,видеохостинг, приложение в приложении, мероприятия и музыкальный сервис, уверенблокчейн-консультант Денис Смирнов. По мнению специалиста, едва ли эти сервисыбудут востребованы пользователями.Функционал Buzar уже существует в LinkedIn, Facebook, "ВКонтакте",Tinder. Кроме того, Бузова хочет создать еще одну торговую площадку, наподобие "Юлы",Avito или Amazon. Однако, чтобы создать такие сервисы, телезвезде потребуютсямиллиарды долларов вложений и годы разработок ведущими специалистами со всегомира. А сегодняшняя команда Buzar не имеет большого опыта работы в соцсетях,видеохостингах и особенно с криптовалютой, подчеркивают специалисты.Если Ольга Бузова собирает тысячи на концертах, это незначит, что она что-то знает о криптовалюте. Так что ее экономические потуги,скорее всего – просто еще один способ привлечь внимание к своей персоне,приводит мнение экспертов Hi-Tech Mail.ru.