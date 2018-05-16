Шумно и с помпой заявленная экономическая инициатива Ольги
Бузовой потерпел сокрушительный крах. Блокчейн-проект Buzar на запущенном телезвездой
Pre-ICO собрал менее 0,1% от заявленной суммы в 210 миллионов долларов.
Шумно и с помпой заявленная экономическая инициатива Ольги
Бузовой потерпел сокрушительный крах. Блокчейн-проект Buzar на запущенном телезвездой
Pre-ICO собрал менее 0,1% от заявленной суммы в 210 миллионов долларов.
Экспертов неудача "самой популярной личности в Рунете"
вовсе не удивила. "Ольга Бузова заявила, что выпустит криптовалюту
Buzcoin. Берегите себя и своих близких, в общем", – отреагировал на
известие о "прорывном" проекте телезвездысоветник президента России
по развитию интернета Герман Клименко.
Телеведущая и певица запустила Pre-ICO своего
блокчейн-проекта Buzar месяц назад. Предполагается, что в его рамках можно
будет расплачиваться криптовалютой BuzCoin. Buzar, по замыслу команды Ольги
Бузовой – многофункциональная платформа. Пользователи смогут совершать покупки,
общаться, искать работу и производить финансовые операции. Все это будет
доступно через криптовалюту BuzCoin, которая сейчас стоит всего один цент.
Эксперты считают, что ошибка уже в самой идее. Сложно
разработать в рамках одной платформы сразу социальную сеть, мессенджер,
видеохостинг, приложение в приложении, мероприятия и музыкальный сервис, уверен
блокчейн-консультант Денис Смирнов. По мнению специалиста, едва ли эти сервисы
будут востребованы пользователями.
Функционал Buzar уже существует в LinkedIn, Facebook, "ВКонтакте",
Tinder. Кроме того, Бузова хочет создать еще одну торговую площадку, наподобие "Юлы",
Avito или Amazon. Однако, чтобы создать такие сервисы, телезвезде потребуются
миллиарды долларов вложений и годы разработок ведущими специалистами со всего
мира. А сегодняшняя команда Buzar не имеет большого опыта работы в соцсетях,
видеохостингах и особенно с криптовалютой, подчеркивают специалисты.
Если Ольга Бузова собирает тысячи на концертах, это не
значит, что она что-то знает о криптовалюте. Так что ее экономические потуги,
скорее всего – просто еще один способ привлечь внимание к своей персоне,
приводит мнение экспертов Hi-Tech Mail.ru.