На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа, в результате которого с островов эвакуировали более тысячи человек. Эксперты опасаются, что если события продолжат развиваться с нынешней силой, то часть архипелага может исчезнуть с лица земли.

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа, в результате которого с островов эвакуировали более тысячи человек. Эксперты опасаются, что если события продолжат развиваться с нынешней силой, то часть архипелага может исчезнуть с лица земли, сообщает CNN.Мощности извержения вулкана Килауэа хватило на то, чтобы застывшая лава образовывала стены высотой с четырехэтажный дом.Соседние острова начали покрываться сетью трещин, из которых извергается магма. Власти Гавайев дали команду начать полную эвакуацию восточного побережья самого большого гавайского острова. Крупные заводы сливают горючие жидкости из соображений безопасности.У властей есть серьезные основания полагать, что увеличившееся количество трещин в грунте на множестве островов вместе с извержением вулкана приведут к еще более серьезному извержению.Гавайские острова располагаются в зоне повышенной сейсмической активности, однако последние сто лет вулканы на территории архипелага были неактивны.