Экс-министр финансов, председатель правления Роснано Анатолий Чубайс рассказал, что ему не предлагали работу в формирующемся российском правительстве. А он этому только обрадовался.

Экс-министрфинансов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал,что ему не предлагали работу в формирующемся российскомправительстве. А он этому только обрадовался.Отвечая на вопрос журналистов о возможномназначении, Чубайс проявил иронию. Он заявил, что его, "к счастью",в кабмин не звали."Меня никто не зовет,а я и не хочу", – цитирует бывшего министра финансовРИА Новости. По словам Анатолия Чубайса, у него и правительствапо этому поводу "какое-то абсолютное и полное единство".Напомним, новое правительство будет состоятьиз 22 министерств. У главы кабмина Дмитрия Медведева будет десятьзаместителей.Ранее эксперты оценилипланы главы "Роснано" Анатолия Чубайса поднять цены на электричествои газ для населения в несколько раз. Специалисты опасаются, что это приведет нек выравниванию российской экономики, а к росту задолженности за энергию.Сам Чубайс считает, что цены на электричество искусственно занижены и этообстоятельство тормозит развитие российского энергетического комплекса.Анатолий Чубайс в 1992-1996 годах был вице-премьером,затем первым вице-премьером по вопросам экономической и финансовойполитики, а в 1997-1998 годах – первым вице-премьероми министром финансов.