Экс-министр
финансов, председатель правления Роснано Анатолий Чубайс рассказал,
что ему не предлагали работу в формирующемся российском
правительстве. А он этому только обрадовался.
Экс-министр
финансов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал,
что ему не предлагали работу в формирующемся российском
правительстве. А он этому только обрадовался.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном
назначении, Чубайс проявил иронию. Он заявил, что его, "к счастью",
в кабмин не звали.
"Меня никто не зовет,
а я и не хочу", – цитирует бывшего министра финансов
РИА Новости. По словам Анатолия Чубайса, у него и правительства
по этому поводу "какое-то абсолютное и полное единство".
Напомним, новое правительство будет состоять
из 22 министерств. У главы кабмина Дмитрия Медведева будет десять
заместителей.
Ранее эксперты оценили
планы главы "Роснано" Анатолия Чубайса поднять цены на электричество
и газ для населения в несколько раз. Специалисты опасаются, что это приведет не
к выравниванию российской экономики, а к росту задолженности за энергию.
Сам Чубайс считает, что цены на электричество искусственно занижены и это
обстоятельство тормозит развитие российского энергетического комплекса.
Анатолий Чубайс в 1992-1996 годах был вице-премьером,
затем первым вице-премьером по вопросам экономической и финансовой
политики, а в 1997-1998 годах – первым вице-премьером
и министром финансов.