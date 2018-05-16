Телеведущий Андрей Малахов позабавил поклонников. Любимец публики опубликовал самоироничный пост в соцсетях.

Телеведущий Андрей Малахов позабавил поклонников. Любимецпублики опубликовал самоироничный пост в соцсетях.Андрей выложил в Instagram свой снимок с выставки СлавыФилиппова FineCut в Москве. И дал ему забавную характеристику."Удивился, увидев свой портрет на выставке Славы Филиппова :прошло уже 10 лет со дня фотосессии... тогда мне казалось, что я очень смахиваюна драгдилера . Это чувство не покидает и сейчас)", – написал под снимкомМалахов. Отметим, что на фото Андрей запечатлен в непривычном для зрителей облике: расстегнутая белая рубашка, большой крест на груди, прилизанные волосы и хризантема в петлице.Поклонники оценили чувство юмора знаменитости. Комментаторытут же принялись рассказывать Андрею о своих ассоциациях."МАЧО, больше и добавитьнечего))) (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да действительно,есть схожесть с криминальными элементами. Почему то Антонио Бандераснапомнили)))) очень интересно", "Чем то на цыгана похож", "Мексиканскийдрагдилер, реально 😂", "Дон карлионе", "Апо мне так на цыганского барона или накрайняк на его избалованного сына😂😂😂😂😂", "ЦыганЯшка!)", "Смахиваете на Сосо Павлиашвили 😁", "Скореена сутенера", "На Валерия Леонтьева похож)", "А если на пирата🤔на фотосессии😂", "Ворв законе, АндрО московский😂😂😂","На папочку из "Дети шпионов", – высмеивали телеведущегопоклонники.Добавим, что Малахов обожает провоцироватьсвоих подписчиков. Недавно он опубликовал снимок на котором он лежит в обнимкусо своей женой Натальей Шкулевой. Рядом с парой расположилась и ВиталинаЦымбалюк-Романовская. "Когда уснул ожидая результаты конкурса (Здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписалкадр он.Пользователи очень бурноотреагировали на пост телеведущего. Он уже набрал сотни комментариев иболее 70 тысяч отметок "Нравиться".