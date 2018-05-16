Телеведущий Андрей Малахов позабавил поклонников. Любимец
публики опубликовал самоироничный пост в соцсетях.
Телеведущий Андрей Малахов позабавил поклонников. Любимец
публики опубликовал самоироничный пост в соцсетях.
Андрей выложил в Instagram свой снимок с выставки Славы
Филиппова FineCut в Москве. И дал ему забавную характеристику.
"Удивился, увидев свой портрет на выставке Славы Филиппова :
прошло уже 10 лет со дня фотосессии... тогда мне казалось, что я очень смахиваю
на драгдилера . Это чувство не покидает и сейчас)", – написал под снимком
Малахов. Отметим, что на фото Андрей запечатлен в непривычном для зрителей облике: расстегнутая белая рубашка, большой крест на груди, прилизанные волосы и хризантема в петлице.
Поклонники оценили чувство юмора знаменитости. Комментаторы
тут же принялись рассказывать Андрею о своих ассоциациях.
"МАЧО, больше и добавить
нечего))) (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да действительно,
есть схожесть с криминальными элементами. Почему то Антонио Бандерас
напомнили)))) очень интересно", "Чем то на цыгана похож", "Мексиканский
драгдилер, реально 😂", "Дон карлионе", "А
по мне так на цыганского барона или накрайняк на его избалованного сына😂😂😂😂😂", "Цыган
Яшка!)", "Смахиваете на Сосо Павлиашвили 😁", "Скорее
на сутенера", "На Валерия Леонтьева похож)", "А если на пирата🤔на фотосессии😂", "Вор
в законе, АндрО московский😂😂😂",
"На папочку из "Дети шпионов", – высмеивали телеведущего
поклонники.
Добавим, что Малахов обожает провоцировать
своих подписчиков. Недавно он опубликовал снимок на котором он лежит в обнимку
со своей женой Натальей Шкулевой. Рядом с парой расположилась и Виталина
Цымбалюк-Романовская. "Когда уснул ожидая результаты конкурса (Здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписал
кадр он.
Пользователи очень бурно
отреагировали на пост телеведущего. Он уже набрал сотни комментариев и
более 70 тысяч отметок "Нравиться".