Парламентарии подготовили обращение

Парламентарии подготовили обращениеДепутаты Костромской области просят Дмитрия Медведева помочь со строительством Дворца спорта. Они уже подготовили обращение.Сейчас в Костроме нет ни одного комплекса, где можно провести соревнования с количеством зрителей до двух тысяч человек. Парламентарии также мотивируют строительство объекта тем, что в регионе развивается порядка 80 видов спорта, 40% населения занимаются физкультурой.Они попросили выделить средства на строительство из федерального бюджета.