Дочь певца Александра Серова Мишель не может сдержать эмоций. Потеря члена семьи очень ранила красавицу-блондинку.

Дочь певца Александра Серова Мишель не может сдержать эмоций.Потеря члена семьи очень ранила красавицу-блондинку.Мишель Серова опубликовала в своем Instagram печальный пост.Барышня потеряла лучшего друга – золотистого кокер-спаниеля по кличке Пося."Очень больно ,невыносимо, очень жаль,но ничего сделать несмогли. Пося умер, сам ,сегодня дома 15.05.18 . Не передать словами мою боль,как горько это видеть. Дай Бог нам сил это пережить. Мой любимый,добрый,верныйдруг ,член семьи, ласковый ,умный кокер спаниель. Всегда будем тебя помнить,скучать и любить. Царствие небесное (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мишель под фотографией любимца.По словам дочери певца 13-летний питомец умер отонкологического заболевания. Врачи советовали усыпить животное дабы избавитьего от страданий. Однако девушка медлила с принятием решения."Все мы рыдаем и неможем принять решение. Это очень больно отпускать и прощаться , но еще больнеевидеть как болезнь его губит ,и как он воет ,то ли от бессилия ,то ли прощается…Каждый день глаза наливаются слезами, ком в горле,ну почему ничего нельзясделать,никак нельзя исправить это??", – делилась своей болью барышня.Поклонники выразили соболезнования дочери певца. "Милая Мишель❤️Примите Искренние соболезнования 🙏❤️😘🐶 Пусть земля будет пухом Вашему Посе🙏🐶❤️", "Мишель, дорогая, крепись! Тяжелотерять верного друга! Вы до последнего было рядом, это главное!!! 🐕 💔", "Это такая больная утрата!Мои искренние соболезнования, Мишель. Утешить может только одно– ему уже небольно. Отмучился малыш!😥😥😥Крепитесь!🙏", "Моисоболезнования😔💔тяжело терять члена семьи😔как мало он пожил... всего каких-то 14 лет... держитесь, Мишель🙏🏻🙏🏻🙏🏻 успокаивайте себя тем, что теперь ему не будетбольно..".