Дочь певца Александра Серова Мишель не может сдержать эмоций.
Потеря члена семьи очень ранила красавицу-блондинку.
Дочь певца Александра Серова Мишель не может сдержать эмоций.
Потеря члена семьи очень ранила красавицу-блондинку.
Мишель Серова опубликовала в своем Instagram печальный пост.
Барышня потеряла лучшего друга – золотистого кокер-спаниеля по кличке Пося.
"Очень больно ,невыносимо, очень жаль,но ничего сделать не
смогли. Пося умер, сам ,сегодня дома 15.05.18 . Не передать словами мою боль,
как горько это видеть. Дай Бог нам сил это пережить. Мой любимый,добрый,верный
друг ,член семьи, ласковый ,умный кокер спаниель. Всегда будем тебя помнить,
скучать и любить. Царствие небесное (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мишель под фотографией любимца.
По словам дочери певца 13-летний питомец умер от
онкологического заболевания. Врачи советовали усыпить животное дабы избавить
его от страданий. Однако девушка медлила с принятием решения.
"Все мы рыдаем и не
можем принять решение. Это очень больно отпускать и прощаться , но еще больнее
видеть как болезнь его губит ,и как он воет ,то ли от бессилия ,то ли прощается…
Каждый день глаза наливаются слезами, ком в горле,ну почему ничего нельзя
сделать,никак нельзя исправить это??", – делилась своей болью барышня.
Поклонники выразили соболезнования дочери певца. "Милая Мишель❤️Примите Искренние соболезнования 🙏❤️😘🐶 Пусть земля будет пухом Вашему Посе🙏🐶❤️", "Мишель, дорогая, крепись! Тяжело
терять верного друга! Вы до последнего было рядом, это главное!!! 🐕 💔", "Это такая больная утрата!
Мои искренние соболезнования, Мишель. Утешить может только одно– ему уже не
больно. Отмучился малыш!😥😥😥Крепитесь!🙏", "Мои
соболезнования😔💔
тяжело терять члена семьи😔
как мало он пожил... всего каких-то 14 лет... держитесь, Мишель🙏🏻🙏🏻🙏🏻 успокаивайте себя тем, что теперь ему не будет
больно..".