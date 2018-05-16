Работница одной американкой компании задумала накормить своих коллег пирожными со слабительным. Однако злой умысел женщины был раскрыт, и полиция изъяла выпечку с отравой.

Работница одной американкой компании задумала накормить своих коллег пирожными со слабительным. Однако злой умысел женщины был раскрыт, и полиция изъяла выпечку с отравой.Праздник в городе Сеслайн был посвящен уходу из организации коллеги 47-летней работницы. Во время мероприятия злоумышленница планировала проучить всех присутствующих изощренным способом и накормить их слабительным.Выпечку изъяли приехавшие правоохранители. К ним обратилось начальство фирмы, которое случайно узнало о намерении своей сотрудницы принести отравленное лакомство на вечеринку.Сначала злоумышленница отрицала, что в пирожные добавлено слабительное. После угрозы полицейских провести анализ выпечки женщина испугалась и призналась в содеянном. Это избавило ее от судебного разбирательства, передает телеканал "".Несмотря на раскаяние американки, работодатель не рискнул продолжать с ней сотрудничество. Ведь никто не знает, что может прийти в голову женщине с непростым характером в следующий раз.По словам других работающих в компании, у американки были напряженные отношения с уволенным коллегой. Видимо, недоброжелательница захотела скрасить прощальный вечер своеобразным "сюрпризом" за свои давние обиды.По мнению полиции, инцидент мог иметь гораздо более серьезные последствия, если бы сотрудники организации съели принесенные пирожные. "Подобное можно часто увидеть в комедиях или на телешоу, но в реальной жизни такой поступок является преступлением", – отметил представитель правоохранительных органов.