Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключает проведения дополнительных консультаций по законопроекту об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций. По его словам, в адрес депутатов от представителей бизнес-кругов поступили сигналы об озабоченности относительно последствий принятия соответствующих поправок.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключает проведения дополнительных консультаций по законопроекту об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций. По его словам, в адрес депутатов от представителей бизнес-кругов поступили сигналы об озабоченности относительно последствий принятия соответствующих поправок.В Госдуму после первого чтения законопроекта об ответственностиза исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций поступили обращенияот представителей предпринимательских кругов. По словам Вячеслава Володина, вних бизнесмены выражали озабоченность относительно законопроекта о введенииуголовной ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийскихсанкций."Несмотря на то, что у нас есть положительные отзывыправительства и Верховного суда и законопроект поддерживают все фракции, неисключаю – если депутаты завтра примут такое решение, то перед вторым чтениеммы проведем дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом поэтому законопроекту", – сказал Володин.Он, как отмечает "Интерфакс", считает, что в случае, если законодателирешат перенести второе чтение этого законопроекта для дополнительныхконсультаций, то на следующей неделе может состояться заседание Совета позаконотворчеству при председателе Госдумы. "Как мы это делали прирассмотрении законопроекта о контрсанкциях", – сказал Володин.Спикер Госдумы уточнил, что депутаты уже ознакомились собращениями по поводу этого законопроекта, которые прислали представителибизнеса. "Сегодня ознакомились с заявлением бюро правления РСПП по проектузакона", – добавил Володин.Напомним, согласно решению Совета Госдумы, второе чтение этихпоправок намечено на завтра, 17 мая. При этом, по словам председателя нижнейпалаты, "консолидация по этому законопроекту в Думе стопроцентная"."Все понимают, что необходимо принимать решение о введении ответственностиза исполнение санкций, установленных против России", – подчеркнул он,добавив, что, если палата примет соответствующее решение, консультации начнутсябезотлагательно.