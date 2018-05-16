Выпадают из окон по недосмотру? Во Владимире насмерть разбился малолетний мальчик. В семье на днях родился третий ребёнок, мама отвлеклась на уход на ним. А отец ушёл в магазин. В это время старший ребёнок забрался на стул возле открытого окна, затем на подоконник, облоколился на москитную сетку и выпал с 6 этажа!

Выпадают из окон по недосмотру? Во Владимире насмерть разбился малолетний мальчик. В семье на днях родился третий ребёнок, мама отвлеклась на уход на ним. А отец ушёл в магазин. В это время старший ребёнок забрался на стул возле открытого окна, затем на подоконник, облоколился на москитную сетку и выпал с 6 этажа! Мальчик погиб на месте. Ребёнку на днях должно было исполниться три года. По факту гибели малолетнего следком возбудил уголовное дело.В тот же день в Покрове по схожему сценарию выпала из окна 5-го этажа двухгодовалая девочка. Её бабушка варила на кухне кашу и не уследила за ребёнком. После падения девочка выжила! Со множественными травмами, в том числе головного мозга, её госпитализировали.