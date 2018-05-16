За содержание и ремонт платить дважды? Жителям одного из многоквартирных домов посёлка Ставрово пришли двойные квитанции. Плату за услугу с людей требуют и в Едином расчётно-информационном центре и в товариществе собственников недвижимости. Кому гражданам деньги переводить и почему получилось так, что две структуры не смогли договориться - ответы на эти вопросы в нашем следующем материале.

За содержание и ремонт платить дважды? Жителям одного из многоквартирных домов посёлка Ставрово пришли двойные квитанции. Плату за услугу с людей требуют и в Едином расчётно-информационном центре и в товариществе собственников недвижимости. Кому гражданам деньги переводить и почему получилось так, что две структуры не смогли договориться - ответы на эти вопросы в нашем следующем материале.(п. Ставрово, Собинский район)Дому номер 7 по улице Комсомольской уже полвека. Ремонта жители этой четырёхэтажки не видели давно. Лет 10 назад в доме подлатали кровлю, вспоминают собственники и сделали вот такие чудо-козырьки. Всё. Больше ремонтных работ не косметического, не уж тем более капитального характера не проводилось.Татьяна Зеленцова, житель дома № 7 по ул. Комсомольская: "Насчёт двери я писала три заявления, чтобы поменяли дверь. Оттого что отмостку не ремонтировали, у меня в квартире пол проваливается".В декабре собственники встретились на собрании приняли решение сменить управляющую организацию, то есть уйти от МУП ЖКХ Ставрово. Большинство проголосовало за вступление в ТСН - товарищество собственников недвижимости Комсомольское. Спустя 4 месяца, старые управленцы всё-таки передали новым документацию по дому. Со второго апреля ТСН приступило к своим обязанностям. И в мае прислало жителям первые платёжки за содержание и ремонт. Однако аналогичная строчка присутствует и в другой квитанции, по которой люди платили до этого. Получается, за одну и ту же услугу собственники должны заплатить дважды?Татьяна, житель дома №7 по ул. Комсомольская: Вам тоже пришли двойные квитанции?- Да, и чего? Я вот за последнюю не буду платить. Да, заплатила по одной, как всегда, а что они не сказали?Евгений Чернов, житель дома № 7 по ул. Комсомольская: "Я уже поспешил, заплатил в ЕРИЦ, а потом пришла наша квитанция, но говорят, будет перерасчёт".В Едином расчётно-информационном центре нам заявили - платёж в своей квитанции, они выставили по закону. Письмо от МУП ЖКХ Ставрово о том, что он больше не претендует на этот дом, пришло только на днях. Более того, оно не является основанием для отмены платежей.Марина Шляпина, зам. генерального директора ЕРИЦ: "Начисление было произведено в апреле в соответствии с действующим агентским договором, заключённым с МУП ЖКХ Ставрово. Мы пользуемся информацией, которую нам предоставляет ГЖИ, и тем реестром, который размещён у них на сайте".В том, что люди получили двойные квитанции, безусловно, виноваты старые управленцы, а именно - МУП ЖКХ посёлка Ставрово, заявляет главный жилищный инспектор. Ведь после того как дом передан ТСН, старая управкомпания обязана оперативно проинформировать об этом надзорные инстанции.Сергей Шахрай, главный жилищный инспектор области: "Мы имеем заявление от управляющей организации, об исключении дома из реестра лицензий, управляющая организация не претендует на факт управления этим домом. С учётом того, что управляющая организация, скажем так, проспала, несвоевременно эти документы нам представила, и дом из реестра лицензий ещё не исключён, ЕРИЦ, на автомате выставил эти квитанции. Оплачивать надо квитанции ТСН. Сейчас в ЕРИЦ уже есть заявления о перерасчёте платы и те, кто оплатил эти квитанции, им все деньги вернут, дальше начислений не будет".И если с оплатой за содержание и ремонт разобрались, то вот вопрос с расчётным счётом дома для ТСН остаётся открытым. Дело в том, что на нём должно быть более 300 тысяч рублей, заявляет Товарищество Собственников Недвижимости. По факту же, четырёхэтажку МУП ЖКХ Ставрово передало с нулевым балансом.Елена Фролова, управляющая ТСН Комсомольское: "Эти деньги нам МУП ЖКХ посёлка Ставрово не перечислил, но они хотят заключить с нами договор рассрочки, чтобы в три месяца, тремя частями заплатить эти деньги, но деньги целевые, они нам нужны".В этом вопросе нынешним управленцам с бывшими лучше согласиться и подписать документ о рассрочке, говорит руководитель жилинспекции. Ведь, в ином случае, МУП ЖКХ может возвращать деньги исключительно по заявлениям собственников. И тогда это будет длиться гораздо дольше трёх месяцев.