16.05.2018

2018-05-16 16:05:32

Джигарханян в тяжелом состоянии в реанимации

Армена Джигарханяна доставили в отделение реанимации одной из больниц в Москве, передает телеграм-канал 112. Состояние актера оценивается как тяжелое.



Напомним, в январе артист был госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова в Москве из-за вируса. А 26 апреля вСМИ появилась информация о том, что актер был доставлен в больницу, пребывая в состоянии комы. Все обошлось, и после выписки Джигарханян направился в свою квартиру на Староконюшенном переулке, в которой он поселился после развода с Татьяной Власовой.