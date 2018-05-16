Вечером 15 мая был вновь госпитализирован народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян. Как сообщает портал iz.ru, артист находится в тяжелом состоянии в реанимации. За последнее время это уже не первое сообщение о проблемах со здоровьем артиста.

Вечером 15 мая был вновь госпитализирован народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян. Как сообщает портал iz.ru, артист находится в тяжелом состоянии в реанимации.За последнее время это уже не первое сообщение о проблемах со здоровьем артиста. В конце апреля Джигарханян уже попадал в больницу. В ряде СМИ появились сообщения, что у него был инфаркт, затем он впал в кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Однако позже друг Джигарханяна Артур Согомонян опроверг эту информацию, сказав, что в медучреждении он был на обследовании и ничего критического врачи не нашли. Через несколько дней артиста выписали.Скандальный развод Армена и Виталины Цымбалюк-Романовской стал одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях и СМИ с конца прошлого года.