Совет Европы обеспокоен последствиями для свободы СМИ на Украине, к которым могут привести повторяющиеся задержания журналистов, - заявил официальный представитель генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о задержании главреда агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Совет Европы обеспокоен последствиями для свободы СМИ на Украине, к которым могут привести повторяющиеся задержания журналистов", — заявил официальный представитель генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о задержании главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.В Совете Европы добавили, что следят за развитием ситуации, сообщает ТАСС. Недопустимыми назвала действия Киева Международная федерация журналистов (IFJ). Она призвала незамедлительно отпустить журналиста на свободу."Свобода прессы гарантирована, в частности, статьей 34 Конституции Украины и статьей 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В демократической стране недопустимо заключать под стражу журналистов, выполняющих свой профессиональный долг информировать общество", — подчеркнул генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже.Human Rights Watch крайне обеспокоена задержанием Кирилла Вышинского. "Украинское правительство обязано уважать свободу информации и свободу слова в СМИ", — добавила заместитель директора отделения HRW по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер — Украинские власти должны немедленно разъяснить, какие доказательства, если они есть, они имеют в качестве обоснования крайне серьезных уголовных обвинений, выдвинутых против Вышинского".Кирилл Вышинский – главный редактор информационного портала "РИА Новости Украина". В 2015 году он получил российское гражданство. "Украинская прокуратура Крыма" обвинила Вышинского в "измене Родине", Ему грозит до 15 лет заключения.Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко предложил обменять Кирилла Вышинского на задержанного в России в 2016 году Романа Сущенко, который используя журналистскую крышу, занимался в России шпионажем, являясь кадровым разведчиком. Он собирал информацию о Росгвардии и российской армии.Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко после этого предложения Артема Шевченко отметил, что Киева встал на путь террористического государства, захватывая заложников.Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в киевском офисе информагентства и вызвала на допрос в качестве свидетелей по делу руководителя портала" РИА Новости Украина" 47 человек, заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Ранее заявлялось, что свидетелями по делу будет проходить более двух десятков человек.