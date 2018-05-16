Ученые Амстердамского свободного университета провели исследование и пришли к неожиданным и тревожным выводам. Оказалось, что представители сильного пола, занятые физическим трудом, умирают значительно раньше те, кто имеет низкую активность на работе.

Ученые Амстердамского свободного университета провелиисследование и пришли к неожиданным и тревожным выводам. Оказалось, что представителисильного пола, занятые физическим трудом, умирают значительно раньше те, ктоимеет низкую активность на работе.Специалисты изучили более 2,4 тысячи научных работ, которые посвящены связи между профессиональной физической активность и уровнем смерти. В исследовании принимали участие около 200 тысяч человек.Выяснилось, что тренировки идут на пользу только тем мужчинам, которые занимаются спортом в свободное от работы время. А регулярная физическая активность на работе, наоборот, увеличивает риск преждевременной смерти на 18%, передаетРанее международная команда ученых назвала максимально допустимое количество рабочих часов. Те люди, которые превышают этот порог, испытывают большие проблемы со здоровьем. Это 39 часов в неделю. Кроме того, эксперты выяснили, что женщинам следует проводить в офисе меньше времени, чем мужчинам, поскольку прекрасный пол обычно ложится дополнительная нагрузка в виде домашних дел.Как писали Dni.u, американские исследователи установили, что слишком ранние подъемы на работу или учебу могут отрицательно повлиять на психическое здоровье человека. Дело в том, что при этом биоритмы человеческого организма нарушаются.