В Турции разгорелся сексуальный скандал, в который оказались вовлечены члены национальной сборной по тхэквондо. В Сети появился компрометирующий спортсменов снимок, на котором запечатлена оргия пятерых мужчин с одной девушкой.

В Турции разгорелся сексуальный скандал, в который оказались вовлечены члены национальной сборной по тхэквондо. В Сети появился компрометирующий спортсменов снимок, на котором запечатлена оргия пятерых мужчин с одной девушкой.Пользователи соцсетей обсуждают откровенное фото турецких спортсменов, которые утекли в Сеть. На снимке члены национальной сборной Турции по тхэквондо занимаются групповым сексом, при этом один из них делает селфи прямо во время действа.На фотографии можно разглядеть пять мужчин и одну женщину. Лица всех участников оргии совпадают с опубликованными на официальном сайте Турецкой федерации тхэквондо фотопортретами спортсменов.Скандальный снимок вызвал бурные дискуссии и осуждение среди турецких пользователей Интернета. Комментаторы требуют наказать спортсменов, передает Haber3.Напомним, что в январе 2018 года в России разразился скандал из-за видеоролика, снятого курсантами Ульяновского летного училища. На опубликованных кадрах молодые люди, одетые только в трусы и фуражки, рассказали о своей жизни в форме непристойного танца.