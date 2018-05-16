1:0 в пользу Эрдогана — так немецкий телеканал Deutsche Welle понятно объяснил всему миру, кто выиграл в лондонской встрече футболистов сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана и президента Турции. Оба игрока — турецкого происхождения, но с паспортом ФРГ. И, по мнению политологов, более не подходящего момента для такого рода пиара, с немецкой точки зрения, придумать невозможно.

"1:0 в пользу Эрдогана" — так немецкий телеканал Deutsche Welle понятно объяснил всему миру, кто выиграл в лондонской встрече футболистов сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана и президента Турции. Оба игрока — турецкого происхождения, но с паспортом ФРГ. И, по мнению политологов, более не подходящего момента для такого рода пиара, с немецкой точки зрения, придумать невозможно.Всё произошло накануне обнародования предварительного состава сборной Германии, которая совсем скоро отправится в Россию. С точки зрения Эрдогана — лучше момента быть не может. В разгар предвыборной кампании он решил, что лучшая защита — это нападение.Несколько фотографий, сделанных в лондонском отеле 13 мая, могут стоить Месуту Озилу и Илкаю Гюндогану поездки на чемпионат мира в Россию.Футболисты сборной Германии с турецкими корнями встретились с президентом Эрдоганом и подарили ему свои клубные футболки — один играет за "Арсенал", другой — за "Манчестер Сити".Гюндоган при этом свою еще и подписал по-турецки: "С большим уважением моему президенту". "У граждан Германии президента зовут Штайнмайер", — возмутились немецкие соцсети, пресса и политики."Я считаю, что эта акция игроков — грубый фол. Это постыдный поступок. Абсолютно неуместно, что игроки национальной сборной Германии не сохранили дистанцию к иностранному президенту", — делится эмоциями Севим Дагделен, депутат Бундестага от Левой партии."Они позволили втянуть себя в дешёвое пропагандистское шоу в пользу деспота и авторитарного правителя, который боится потерпеть поражение на выборах в Турции", — вторит Джем Оздемир, сопредседатель партии "Зеленые".Высокий градус скандалу сообщает именно это: все выглядит так, что звезды немецкого футбола — кумиры для турок и в Германии и на исторической родине, дали втянуть себя в предвыборную кампанию Эрдогана.Даже Меркель вмешалась: ее представитель Зайберт сообщил, что ситуация вызывает вопросы и провоцирует недоразумения."Озил на протяжении многих лет отказывается петь национальный гимн Германии. Нужно называть вещи своими именами: он результат провалившейся политики интеграции. Его стоит прямо спросить, не хочет ли он лучше сыграть за турецкую сборную?" – задалась вопросом Алис Вайдель, руководитель фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.Скандал попал на старые дрожжи: в Германии вспомнили видео, на котором Озил, Боатенг и Хедира не поют немецкий гимн перед матчем с Францией. Остальные поют. Осиль и сейчас молчит, а Гюндоган попытался оправдаться."Это не было нашим намерением сделать фотографией политическое заявление, не говоря уже об участии в предвыборной гонке".В немецком футбольном союзе поначалу тоже возмутились поведением Озила и Гюндогана, но потом поняли, что ребят сейчас просто затопчут.Президент союза и тренер сборной пытаются смягчить ситуацию: фол был, но такое случается."Я думаю, они понимают, что совершили ошибку. Но я призываю быть с ними помягче. Некоторая реакция, которую я прочитал в Интернете, является недопустимой", — высказал свое мнение Рихард Гриндель, президент Немецкого футбольного союза."Понятно, что когда вы играете за Германию, вы представляете страну и ее ценности. Я их понимаю, потому что знаю игроков выступающих за страны, в которых они не родились и иногда сложно выбирать между исторической родиной и страной, за которую они выступают", — отметил, в свою очередь, Йоахим Лёв, главный тренер сборной ФРГ по футболу.Только накануне Лёв сформировал состав сборной на чемпионат мира: оба вызваны в команду. Неприятность для них состоит в том, что в Германии очень много хороших футболистов не попали в заявку — форвард "Баварии" Сандро Вагнер из-за этого даже расплакался. Но, кто знает, может, для него еще не все потеряно.Популярный журнал Focus провел среди читателей опрос, должны ли Озил и Гюндоган ехать в Россию — 78% против. Политики сколько угодно могут играть в футбол, но футболистам лучше не играть в политику.