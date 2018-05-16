Всемирный гастрольный тур Blue Man Group приедет в Россию в ноябре 2018
года. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Всемирный гастрольный тур Blue Man Group приедет в Россию в ноябре 2018
года. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.
– международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего
известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство,
музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя
друзьями – Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991
году.
Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в
Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему
миру. Blue Man Group
выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35
миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy.
Это шоу примечательно тем, что во время происходящего из
калейдоскопа искусства, музыки, юмора и современных технологий рождается
незабываемый гимн единения людей. Шоу воздействует на все чувства сразу,
вовлекает зрителя и его внутреннего ребенка в то, что творится в зрительном
зале. В центре событий – три "блюмена", любопытных синих лысых персонажа, которые
взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством
музыки, движения и цвета.
Российская премьера состоится в Санкт-Петербурге
20 ноября 2018 года, после чего шоу поедет в Москву, где будет выступать в МСА
"Лужники" с 28 ноября 2018 года. Новый год группа встретит в Екатеринбурге (шоу
будет выступать с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 г. в ДИВС "Уралочка"). До конца июня будут объявлены все города российского тура.