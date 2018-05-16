Госдума седьмого созыва с самого начала своей работы активно взялась за разбор так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов, оставшихся с прошлых составов депутатского корпуса. По словам политолога Дмитрия Фетисова, время показало, что парламентарии успешно справляются с этой непростой задачей.

Госдума седьмого созыва с самого начала своей работы активновзялась за разбор так называемых законодательных завалов – нормативно-правовыхактов, оставшихся с прошлых составов депутатского корпуса. По словам политологаДмитрия Фетисова, время показало, что парламентарии успешно справляются с этойнепростой задачей.По его словам, ликвидация законодательных завалов являетсяжизненной необходимостью для нормального функционирования парламента."Каждый закон требует рассмотрения и проработки", – написал аналитикна своей странице в Facebook.Фетисов подчеркнул, что часть нормативно-правовых актовоказалась востребована и важна. "Но самое главное – у ГД теперь появилосьбольше возможностей и времени для работы над новыми законопроектами", -добавил политолог.К настоящему моменту Госдума рассмотрела уже 88%нормативно-правовых актов, которые достались нынешнему депутатскому корпусу отпрошлых созывов. "У нас остается 12% от общего объема, который нам с вамиперешел в 2016 году", – рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, часть документов принималась, другие инициативы были отклонены.Стоит отметить, что председатель Госдумы еще в самом началеработы седьмого созыва поставил задачу покончить с законодательными завалами.Необходимость наведения порядка с ранее внесенными проектами законов поддержаливсе парламентские фракции. Всего нынешнему составу Госдумы досталось 2020нормативно-правовых актов от ранее работавших созывов.В соответствии с Конституцией, каждый законопроект,внесенный на рассмотрение Госдумы, должен в обязательном порядке бытьрассмотрен депутатами. Через эту процедуру должны проходить все инициативы,даже несмотря на то, что многие из них уже потеряли свою актуальность.Рассмотрение оставшихся от прошлых составов Госдумызаконопроектов может завершиться уже к концу весенней сессии. "Мыпоставили перед собой две цели: эффективно поработать с внесенными документамии договориться о шагах, которые минимизируют поступление недостаточно зрелыхпроектов", – отметил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.