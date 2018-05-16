Госдума седьмого созыва с самого начала своей работы активно
взялась за разбор так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых
актов, оставшихся с прошлых составов депутатского корпуса. По словам политолога
Дмитрия Фетисова, время показало, что парламентарии успешно справляются с этой
непростой задачей.
Госдума седьмого созыва с самого начала своей работы активно
взялась за разбор так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых
актов, оставшихся с прошлых составов депутатского корпуса. По словам политолога
Дмитрия Фетисова, время показало, что парламентарии успешно справляются с этой
непростой задачей.
По его словам, ликвидация законодательных завалов является
жизненной необходимостью для нормального функционирования парламента.
"Каждый закон требует рассмотрения и проработки", – написал аналитик
на своей странице в Facebook.
Фетисов подчеркнул, что часть нормативно-правовых актов
оказалась востребована и важна. "Но самое главное – у ГД теперь появилось
больше возможностей и времени для работы над новыми законопроектами", -
добавил политолог.
К настоящему моменту Госдума рассмотрела уже 88%
нормативно-правовых актов, которые достались нынешнему депутатскому корпусу от
прошлых созывов. "У нас остается 12% от общего объема, который нам с вами
перешел в 2016 году", – рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
По его словам, часть документов принималась, другие инициативы были отклонены.
Стоит отметить, что председатель Госдумы еще в самом начале
работы седьмого созыва поставил задачу покончить с законодательными завалами.
Необходимость наведения порядка с ранее внесенными проектами законов поддержали
все парламентские фракции. Всего нынешнему составу Госдумы досталось 2020
нормативно-правовых актов от ранее работавших созывов.
В соответствии с Конституцией, каждый законопроект,
внесенный на рассмотрение Госдумы, должен в обязательном порядке быть
рассмотрен депутатами. Через эту процедуру должны проходить все инициативы,
даже несмотря на то, что многие из них уже потеряли свою актуальность.
Рассмотрение оставшихся от прошлых составов Госдумы
законопроектов может завершиться уже к концу весенней сессии. "Мы
поставили перед собой две цели: эффективно поработать с внесенными документами
и договориться о шагах, которые минимизируют поступление недостаточно зрелых
проектов", – отметил первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.