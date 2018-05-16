Привлекают туристов театром. В Мезиновской средней школе открылась новая экскурсионная программа для поклонников творчества Солженицына. Теперь там можно посмотреть не только, в каких условиях жил и работал известный писатель, но и услышать отрывки из его произведений. На премьере спектакля побывал председатель ЗакСобрания Владимир Киселев. Подробности у Валерии Саенко.
Привлекают туристов театром. В Мезиновской средней школе открылась новая экскурсионная программа для поклонников творчества Солженицына. Теперь там можно посмотреть не только, в каких условиях жил и работал известный писатель, но и услышать отрывки из его произведений. На премьере спектакля побывал председатель ЗакСобрания Владимир Киселев. Подробности у Валерии Саенко.