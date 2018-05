Пристрастившихся к Instagram пользователей начнут уведомлять о том, сколько времени они проводят за разглядыванием фотографий и историй. Скоро в боковой колонке появится новая вкладка Usage Insights, на которой будет показываться детальная статистика использования приложения.

Пристрастившихся к Instagram пользователей начнут уведомлять о том, сколько времени они проводят за разглядыванием фотографий и "историй". Скоро в боковой колонке появится новая вкладка Usage Insights, на которой будет показываться детальная статистика использования приложения.Новую функцию обнаружила независимый разработчик Джейн Вон, изучая код Android-версии Instagram. Позднее эти намерения изданию TechCrunch подтвердил генеральный директор компании Кевин Систром. Будет ли показываться общее время, потраченное на Instagram, или же за определенный период (сутки, неделя, месяц), он не уточнил.Помимо этого, Вон нашла в APK-файле еще несколько функций, официально пока не активированных. По её словам, в Instagram также испытывают новый интерфейс для комментариев с возможностью быстрого добавления эмодзи и кнопкой @ для упоминания друзей.Instagram is testing "Usage Insights" to show the amount of time users have spent on the appBe self-aware or be prepared to be ashamed for Instagram addiction pic.twitter.com/WzyRGWIOgZ— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 мая 2018 г.Тем, насколько долго пользователи зависают в приложениях, с недавних пор озаботилась и Google. На прошлой неделе компания изложила концепцию "цифрового здоровья" (Google Wellbeing), направленную на формирование у пользователя полезных привычек.Первой эта идея была воплощена в YouTube: программа начала напоминать пользователям, которые смотрят видео в течение длительного времени, о необходимости сделать перерыв. Таймер можно настроить на 15, 30, 60, 90 или 180 минут. По истечении заданного времени воспроизведение ролика будет приостановлено, а на экране появится напоминание с предложением немного отдохнуть.∎"Истории" Instagram станут музыкальными читайте такжеВ Android P, которая выйдет этой весной, одним из проявлений Google Wellbeing станет новая информационная панель, показывающая, когда, как часто и как долго запускались те или иные приложения. Появится возможность ограничить время использования программ: например, на Instagram можно будет установить получасовой лимит в сутки, после чего его иконка станет черно-белой.