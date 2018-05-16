Жертва пластики Игорь Богданов привез на Каннский фестиваль свою возлюбленную – 24 летнюю модель Жюли Жардон. Компанию им составил брат-близнец телеведущего Гришка Богданов, не менее подверженный любви к усовершенствованию своей внешности.

Жертва пластики Игорь Богданов привез на Каннскийфестиваль свою возлюбленную – 24 летнюю модель Жюли Жардон. Компанию имсоставил брат-близнецтелеведущего Гришка Богданов, не менее подверженный любви к "усовершенствованию"своей внешности.Троица появилась на краснойдорожке 15 мая – на премьереголливудского фильма "Звездные войны". Картина "Хан Соло. Звездные войны:Истории". Братья с удовольствием позировали фотографам.Вместе с ними в свет вышла юная красавицаЖюли Жардон,передает сайт "Комсомольская правда". Вот ужкого не смущает внешность Игоря! Девушка выглядит рядом с 68-летним любовникомвполне счастливой. К слову, в прошлом году Богданов уже привозил юную пассию вКанны.слову, в их отношениях кипят настоящие страсти. Так, в ноябре 2017 года Жюли и Игорь вдрызг рассорились ирасстались. А всего через несколько дней Богданов вломился в дом красавицы,умоляя ее о прощении. Жюли вызвала полицию, и мужчину арестовали.Однако уже в январе этогогода парочку снова видели вместе. Влюбленные тусуются в ночных клубах, ездят надорогие курорты и публикуют в соцсетях совместные селфи.Напомним, братья Игорьи Гриша Богдановы являются известными во Франции телеведущими ипопуляризаторами науки. В конце XX века они вели на местном телевидении шоу онаучной фантастике.Примечательно, что уИгоря Богданова богатая личная жизнь. Он был женат трижды. Последний раз он сыграл свадьбу в 2009 году сфранцузской писательницей Амели де Бурбон-Парм – наследницей Бурбонов и пра-пра-правнучке Людовика VI-го. У пары родилось двое детей.