Жертва пластики Игорь Богданов привез на Каннский
фестиваль свою возлюбленную – 24 летнюю модель Жюли Жардон. Компанию им
составил брат-близнец
телеведущего Гришка Богданов, не менее подверженный любви к усовершенствованию
своей внешности.
Жертва пластики Игорь Богданов привез на Каннский
фестиваль свою возлюбленную – 24 летнюю модель Жюли Жардон. Компанию им
составил брат-близнец
телеведущего Гришка Богданов, не менее подверженный любви к "усовершенствованию"
своей внешности.
Троица появилась на красной
дорожке 15 мая – на премьере
голливудского фильма "Звездные войны". Картина "Хан Соло. Звездные войны:
Истории". Братья с удовольствием позировали фотографам.
Вместе с ними в свет вышла юная красавица
Жюли Жардон,
передает сайт "Комсомольская правда". Вот уж
кого не смущает внешность Игоря! Девушка выглядит рядом с 68-летним любовником
вполне счастливой. К слову, в прошлом году Богданов уже привозил юную пассию в
Канны.
К
слову, в их отношениях кипят настоящие страсти. Так, в ноябре 2017 года Жюли и Игорь вдрызг рассорились и
расстались. А всего через несколько дней Богданов вломился в дом красавицы,
умоляя ее о прощении. Жюли вызвала полицию, и мужчину арестовали.
Однако уже в январе этого
года парочку снова видели вместе. Влюбленные тусуются в ночных клубах, ездят на
дорогие курорты и публикуют в соцсетях совместные селфи.
Напомним, братья Игорь
и Гриша Богдановы являются известными во Франции телеведущими и
популяризаторами науки. В конце XX века они вели на местном телевидении шоу о
научной фантастике.
Примечательно, что у
Игоря Богданова богатая личная жизнь. Он был женат трижды. Последний раз он сыграл свадьбу в 2009 году с
французской писательницей Амели де Бурбон-Парм – наследницей Бурбонов и пра-пра-правнучке Людовика VI-го. У пары родилось двое детей.