В Госдуме прислушиваются к мнению деловых кругов, принимая важные законы. Первый замруководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев заявил о серьезном отношении к обращениям предпринимателей в связи с принятием законопроекта о наказании за исполнение американских санкций.

В Госдуме прислушиваются к мнению деловых кругов, принимаяважные законы. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" АндрейИсаев заявил о серьезном отношении к обращениям предпринимателей в связи спринятием законопроекта о наказании за исполнение американских санкций."Для нас обращение представителей делового ибанковского сообщества в связи с рассматриваемым в Госдуме законопроектом овнесении изменений в Уголовный кодекс является серьезным основанием для того,чтобы этот вопрос обсудить дополнительно", – сказал Исаев.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил"Интерфаксу", что перед вторым чтением законопроекта о введенииуголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций могут бытьпроведены дополнительные консультации с бизнес-сообществом, в том числе врамках совета по законотворчеству.Исаев, в свою очередь высказал мнение, что если председательДумы обратится с таким предложением к депутатам, то, скорее всего, они егоподдержат. "Если есть обращения в Госдуму, мы их слышим, и за последниемесяцы мы несколько раз останавливали рассмотрение законопроектов в случаевозникновения спорных ситуаций для того, чтобы дополнительно услышать аргументыобщества, его отдельных представителей и групп", – заметил Исаев.Он напомнил, что такого рода ситуации касались рассмотренияпроектов законов о реновации, по лесной амнистии, по курортному сбору, о залогеземли. По словам депутата, такой стиль становится неотъемлемой частью работыГосдумы, которая должен слышать представителей всех сред.В Госдуме VIIсозыва слышат и слушают мнения общественности и бизнеса, считает политологАнтон Хащенко. "Во время работы Думы неоднократно были ситуации, когда депутатыобращали внимание, в том числе, на мнения критиков тех или иных резонансных законопроектов",– сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Он также напомнил омногочисленных парламентских слушаниях, проведенных в процессе обсуждения ипринятия многих спорных законов."Недавний пример – законопроект о контрсанкциях. Врамках его подготовки был проведен ряд мероприятий, на которых экспертные кругии представители бизнеса высказывали своипредложения и замечания. Всех услышали и ко второму чтению документ будет достаточносерьезно изменен", – продолжил Хащенко.Это абсолютно нормальный процесс, когда Госдума не штампуетбездумно законы, а предварительно обсуждает их со всеми заинтересованными сторонами,резюмировал политолог.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил сегодня, 16 мая, что к депутатам поступилиобращения от представителей деловых и банковских кругов, которыевыразили озабоченность по поводу законопроекта о введении уголовнойответственности за исполнение антироссийских санкций.Если 17 мая на утреннем заседании Госдумы депутаты примут такое решение,то перед вторым чтением законопроекта о санкциях проведутдополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом, сказал спикер.Порешению Совета Думы, второе чтение поправок в Уголовный кодекс Россиизапланировано на 17 мая. Володин обратил внимание, что "консолидация по этому законопроекту в Думе стопроцентная". "Все понимают, что необходимо принимать решение о введении ответственности за исполнение санкций, установленных против России", – подчеркнул политик.Напомним, что законопроект предусматривает ограничение свободы сроком до четырех лет или штраф до600 тысяч рублей за совершение действий в целях исполнениярешения иностранного государства или международной организации овведении ограничительных мер. Крометого, за умышленные действия, способствующие введению санкций противРоссии, предлагается наказывать штрафом в размере до 500 тысяч рублейлибо ограничением свободы на срок до трех лет.