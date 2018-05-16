В Госдуме прислушиваются к мнению деловых кругов, принимая
важные законы. Первый замруководителя фракции Единая Россия Андрей
Исаев заявил о серьезном отношении к обращениям предпринимателей в связи с
принятием законопроекта о наказании за исполнение американских санкций.
В Госдуме прислушиваются к мнению деловых кругов, принимая
важные законы. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей
Исаев заявил о серьезном отношении к обращениям предпринимателей в связи с
принятием законопроекта о наказании за исполнение американских санкций.
"Для нас обращение представителей делового и
банковского сообщества в связи с рассматриваемым в Госдуме законопроектом о
внесении изменений в Уголовный кодекс является серьезным основанием для того,
чтобы этот вопрос обсудить дополнительно", – сказал Исаев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил
"Интерфаксу", что перед вторым чтением законопроекта о введении
уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций могут быть
проведены дополнительные консультации с бизнес-сообществом, в том числе в
рамках совета по законотворчеству.
Исаев, в свою очередь высказал мнение, что если председатель
Думы обратится с таким предложением к депутатам, то, скорее всего, они его
поддержат. "Если есть обращения в Госдуму, мы их слышим, и за последние
месяцы мы несколько раз останавливали рассмотрение законопроектов в случае
возникновения спорных ситуаций для того, чтобы дополнительно услышать аргументы
общества, его отдельных представителей и групп", – заметил Исаев.
Он напомнил, что такого рода ситуации касались рассмотрения
проектов законов о реновации, по лесной амнистии, по курортному сбору, о залоге
земли. По словам депутата, такой стиль становится неотъемлемой частью работы
Госдумы, которая должен слышать представителей всех сред.
В Госдуме VII
созыва слышат и слушают мнения общественности и бизнеса, считает политолог
Антон Хащенко. "Во время работы Думы неоднократно были ситуации, когда депутаты
обращали внимание, в том числе, на мнения критиков тех или иных резонансных законопроектов",
– сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Он также напомнил о
многочисленных парламентских слушаниях, проведенных в процессе обсуждения и
принятия многих спорных законов.
"Недавний пример – законопроект о контрсанкциях. В
рамках его подготовки был проведен ряд мероприятий, на которых экспертные круги
и представители бизнеса высказывали свои
предложения и замечания. Всех услышали и ко второму чтению документ будет достаточно
серьезно изменен", – продолжил Хащенко.
Это абсолютно нормальный процесс, когда Госдума не штампует
бездумно законы, а предварительно обсуждает их со всеми заинтересованными сторонами,
резюмировал политолог.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил сегодня, 16 мая, что к депутатам поступили
обращения от представителей деловых и банковских кругов, которые
выразили озабоченность по поводу законопроекта о введении уголовной
ответственности за исполнение антироссийских санкций.
Если 17 мая на утреннем заседании Госдумы депутаты примут такое решение,
то перед вторым чтением законопроекта о санкциях проведут
дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом, сказал спикер.
По
решению Совета Думы, второе чтение поправок в Уголовный кодекс России
запланировано на 17 мая. Володин обратил внимание, что "консолидация по этому законопроекту в Думе стопроцентная". "Все понимают, что необходимо принимать решение о введении ответственности за исполнение санкций, установленных против России", – подчеркнул политик.
Напомним, что законопроект предусматривает ограничение свободы сроком до четырех лет или штраф до
600 тысяч рублей за совершение действий в целях исполнения
решения иностранного государства или международной организации о
введении ограничительных мер. Кроме
того, за умышленные действия, способствующие введению санкций против
России, предлагается наказывать штрафом в размере до 500 тысяч рублей
либо ограничением свободы на срок до трех лет.