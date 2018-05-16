Американские психологи утверждают, что длительность отношений зависит от первой интимной близости. Чтобы выяснить это, сотрудники Калифорнийского университета опросили более 800 человек разных возрастов.

Американские психологи утверждают, что длительность отношений зависит отпервой интимной близости. Чтобы выяснить это, сотрудники Калифорнийского университета опросилиболее 800 человек разных возрастов.Исследователи собрали информацию о длительных и краткосрочныхотношениях добровольцев, начиная с самых первых дней знакомства. Психологиотметили, что принципиальной разницы в развитии отношений в зависимости от полаи возраста не наблюдалось.Примечательно, что краткосрочныеи долгосрочные отношения начинаются одинаково, сообщает По их словам, различия становятся заметны после того, как люди проводят вместенесколько недель или месяцев.Исследователи установили, чтои в обоих видах отношений романтический интерес растет с одинаковой скоростью.Однако в краткосрочных он в определенный момент начинает сходить на нет, в товремя как в длительных продолжает нарастать.Оказалось, что это расхождение наблюдается после первого полового контакта. Психологи заключили, что чем секс лучше, темвыше вероятность, что отношения будут длительными и серьезными.Ранее американские ученые сделали ещеодно удивительное открытие о сексе. Оказалось,что в браке женщины испытывают сексуальное желание чаще своих партнеров, амужчины от этого страдают. Осложняет жизнь мужчин также постоянный страхперед возможными проблемами с эрекцией либо перед тем, что они не получатудовольствия во время занятий любовью.