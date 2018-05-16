Правоохранительные органы все еще расследуют обстоятельства гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова. Недавно у следствия появился новый свидетель. Пациент негосударственного реабилитационного центра Феникс Борис Котов, в котором находился артист в день смерти, рассказал, как лечили звезду экрана.

Правоохранительные органы все еще расследуют обстоятельства гибели47-летнего актера Дмитрия Марьянова. Недавно у следствия появился новыйсвидетель. Пациент негосударственного реабилитационного центра "Феникс" БорисКотов, в котором находился артист в день смерти, рассказал, как лечили звезду экрана.Дмитрий и Борис лежали в одной палате частной клиники,которая обещает помочь алкоголикам и наркоманам избавиться от зависимости. Пословам Котова, эта организация больше напоминала исправительное учреждениенежели центр реабилитации."Меня там держали, как в тюрьме. Это закрытая территория, заее пределы нельзя выходить. Сотрудники центра, кроме психологов, – волонтеры,сами бывшие зависимые (алкоголики, наркоманы). Они излечились и помогаютдругим. Со стороны все выглядит пристойно, чисто внешне центр смотрится дажемиленько. Но тут творились страшные вещи!". – поведал 23-летний Борис.Марьянов пришел в клинику добровольно. Но через пару дней решилвернуться домой, но его попросту не выпустили из здания. Артист не мог спать,поэтому сотрудники центра дали ему сильнодействующее снотворное, котороеотпускается в аптеках только по рецепту врача."Обычно половинки таблетки хватает, чтобы вырубить взрослогомужика. А он целую заглотнул. Выпил, и ему стало плохо. Началось состояние,похожее на белую горячку. Волонтеры центра панику подняли: надо спасать, иначеумрет. И стали ему колоть снотворное", – отметил Борис."Просто как свинью его закалывали! Всего шесть кубовлекарства через каждые два часа. Ему конкретно крышу рвало… Глюки, бред нес.Временами вообще не понимал, где находится. Так продолжалось несколько часов.Потом пришел в себя. Но колоть препараты ему продолжали, только дозировкиснизили. Время от времени он становился совсем неадекватным. А бывали моментыполного просветления", – вспоминает молодой мужчина.Котов рассказал следствию, что в "Фениксе" пациентов нетолько незаконно удерживали пациентов, но и всячески издевались над ними. Замалейшие провинности их лишали сна, заставляли многократно писать одну и тужефразу, завязывали глаза и заклеивали рот сообщает сайтДобавим, что артист ушел из жизни 15 октября 2017 годанаходясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти сталоторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органывыяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в "скорую", послеотменили вызов, и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие обнаружилов крови Марьянова сильнодействующие лекарственные препараты, которыеприменяются при лечение психических расстройств.