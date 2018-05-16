Продюсер Максим Фадеев жестко высказался о телешоу Первого канала Пусть говорят. Досталось не только создателям передачи, но и приглашенным звездам.

ПродюсерМаксим Фадеев жестко высказался о телешоу Первого канала "Пусть говорят".Досталось не только создателям передачи, но и приглашенным звездам.Фадеева вывел из себя очередной выпуск, в котором уважаемаянародная артистка Тамара Семина поливала грязью ушлую экс-супругу АрменаДжигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. Перепалка двух женщин закончиласьпотасовкой.Семина ругала пианистку на чем свет стоит – обозвала воровкой, и добавила, что та обладает незаурядными криминальными способностями.Взбешенная этими словами Виталина вскочила с места и направилась к пожилойартистке. "Вы сейчас отсюда уйдете", – пригрозила она. Путьразъяренной Цымбалюк-Романовской преградила журналистка Юлия Норкина, женщинеле разняли.Продюсерпришел в ярость, увидев этот балаган на экране своего телевизора. Он поспешил оставить гневный пост в своем Instagram."Сколько еще это "шоу" будет продолжаться? У меня такоевпечатление, что эта история закончится трагически! Благодаря "журналистам",люди, народные артисты, актеры, режиссеры вдруг предстают перед нами обычнымихабалками, сплетниками, стукачами и хамами. Они неистово врут и предают другдруга на потеху остаткам зрителей. Противно наблюдать, как из культовых людейони превращаются в самых обычных, заурядных, мелких пакостников!", – обругал некоторых российских звезд Фадеев."Неужели все эти уважаемые люди не имеют достоинства? Надоуметь слушать не перебивая друг друга, не орать как животное в брачный периоддруг на друга, не обзываться как на вокзале...А потом мы все удивляемся, почемумальчик место не уступил беременной женщине.. Да потому, что он смотрит вот этои думает: ЭТО НОРМАЛЬНО! Простите, не сдержался...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". – подытожил Максим.Поклонники поддержали продюсера. "Полностью с вами согласна , Максим !", "Стыд и срам!!!","Канал платит – люди продаются", "Полностью согласна. ..вчера клацала каналы...опять одно и тоже. Подумала когда они успокоятся ....когда Джигарханян умрет","Вот правда приходит разочарование!!! Любишь актеров, их роли, а потомпосмотришь, как они себя ведут в жизни и поневоле становишься на сторону такихкак Виталина. После шоу с Тимуром – сыном Спартака Мишулина увидев настоящиелица знаменитых актрис и думаеш, а те ли они роли играли в кино, театре?Противно", – комментировали почитатели Фадеева.