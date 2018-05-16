Продюсер
Максим Фадеев жестко высказался о телешоу Первого канала Пусть говорят.
Досталось не только создателям передачи, но и приглашенным звездам.
Продюсер
Максим Фадеев жестко высказался о телешоу Первого канала "Пусть говорят".
Досталось не только создателям передачи, но и приглашенным звездам.
Фадеева вывел из себя очередной выпуск, в котором уважаемая
народная артистка Тамара Семина поливала грязью ушлую экс-супругу Армена
Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. Перепалка двух женщин закончилась
потасовкой.
Семина ругала пианистку на чем свет стоит – обозвала воровкой, и добавила, что та обладает незаурядными криминальными способностями.
Взбешенная этими словами Виталина вскочила с места и направилась к пожилой
артистке. "Вы сейчас отсюда уйдете", – пригрозила она. Путь
разъяренной Цымбалюк-Романовской преградила журналистка Юлия Норкина, женщин
еле разняли.
Продюсер
пришел в ярость, увидев этот балаган на экране своего телевизора. Он поспешил оставить гневный пост в своем Instagram.
"Сколько еще это "шоу" будет продолжаться? У меня такое
впечатление, что эта история закончится трагически! Благодаря "журналистам",
люди, народные артисты, актеры, режиссеры вдруг предстают перед нами обычными
хабалками, сплетниками, стукачами и хамами. Они неистово врут и предают друг
друга на потеху остаткам зрителей. Противно наблюдать, как из культовых людей
они превращаются в самых обычных, заурядных, мелких пакостников!", – обругал некоторых российских звезд Фадеев.
"Неужели все эти уважаемые люди не имеют достоинства? Надо
уметь слушать не перебивая друг друга, не орать как животное в брачный период
друг на друга, не обзываться как на вокзале...А потом мы все удивляемся, почему
мальчик место не уступил беременной женщине.. Да потому, что он смотрит вот это
и думает: ЭТО НОРМАЛЬНО! Простите, не сдержался...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". – подытожил Максим.
Поклонники поддержали продюсера. "Полностью с вами согласна , Максим !", "Стыд и срам!!!",
"Канал платит – люди продаются", "Полностью согласна. ..вчера клацала каналы.
..опять одно и тоже. Подумала когда они успокоятся ....когда Джигарханян умрет",
"Вот правда приходит разочарование!!! Любишь актеров, их роли, а потом
посмотришь, как они себя ведут в жизни и поневоле становишься на сторону таких
как Виталина. После шоу с Тимуром – сыном Спартака Мишулина увидев настоящие
лица знаменитых актрис и думаеш, а те ли они роли играли в кино, театре?
Противно", – комментировали почитатели Фадеева.